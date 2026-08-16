Fumo sopra i boschi ticinesi, elicottero in azione a Olivone

Principio di incendio nei boschi sopra Olivone

A proposito di Olivone, un principio d'incendio boschivo si è sviluppato attorno alle ore 15, nella zona della galleria che porta verso Campo Blenio. Il fumo è stato notato dal centro TCS e immediatamente è stato dato l'allarme ai pompieri.

Sul posto è rapidamente giunto anche un elicottero per effettuare lanci mirati dall'alto, visto anche la zona particolarmente discosta. Al momento non sono note le cause che hanno generato le fiamme. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.