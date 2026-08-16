Fumo sopra i boschi ticinesi, elicottero in azione a Olivone
Sono stati segnalati potenziali incendi anche nelle Centovalli, in Verzasca, a Indemini e Gordola
Sono stati segnalati potenziali incendi anche nelle Centovalli, in Verzasca, a Indemini e Gordola
OLIVONE - È una domenica pomeriggio all'insegna delle segnalazioni d'incendi boschivi. Sono svariati i messaggi giunti in redazione in queste ore, tutti con un minimo comune denominatore: una colonna di fumo che si alza nel cielo da una zona verde.
Tra le varie segnalazioni abbiamo avuto modo di verificare che sono in corso (o si sono conclusi in queste ore) interventi nelle Centovalli, in Valle Verzasca, a Gordola, in Valle di Blenio sopra Olivone e a Indemini.
Principio di incendio nei boschi sopra Olivone
A proposito di Olivone, un principio d'incendio boschivo si è sviluppato attorno alle ore 15, nella zona della galleria che porta verso Campo Blenio. Il fumo è stato notato dal centro TCS e immediatamente è stato dato l'allarme ai pompieri.
Sul posto è rapidamente giunto anche un elicottero per effettuare lanci mirati dall'alto, visto anche la zona particolarmente discosta. Al momento non sono note le cause che hanno generato le fiamme. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.