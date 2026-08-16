«Tante persone ci hanno detto: "Questa è stata la nostra migliore edizione di sempre"»

Il racconto di Locarno passa anche da TikTok

In questo brulicare di persone che si concentrano in riva al Verbano compaiono, sempre di più, influencer, YouTuber e TikToker. Figure che hanno un approccio diverso rispetto agli operatori dei media tradizionali e che si rivolgono spesso a un altro tipo di pubblico. È una strategia che funziona, quella di chiamarli a Locarno? «Ogni tanto coinvolgiamo qualche influencer» afferma Brunschwig, ma è soprattutto grazie alla Factory che «cerchiamo di coinvolgere il più alto numero di persone che hanno un profilo culturale creativo e che faranno strada nel mondo del cinema e della cultura. Questi diventeranno, per così dire, dei micro influencer o degli influencer per Locarno, raccontando semplicemente la loro esperienza da dentro». In più ci sono tutti gli ospiti invitati dai partner, che contribuiscono ad allargare la narrazione dell'evento. La priorità, osserva Brunschwig, è quella di garantire quello che è il core business del Locarno Film Festival. Il cinema? «Non solo, il core business del festival è la rilevanza culturale, nello specifico tramite il cinema». Quindi è naturale che si cerchi di arrivare al più ampio numero di persone possibili. «Ma il nostro compito è quello di creare un contesto rispetto a quello che fa il festival, cioè di confrontarci con la complessità del mondo tramite l'arte e il cinema».

Puntare sempre al massimo

In una organizzazione mastodontica come un festival cinematografico internazionale c'è sempre qualcosa che si può fare diversamente. «Le segnalazioni sulle cose che non funzionano sono sempre molto preziose» afferma Brunschwig. «Abbiamo creato anche un sistema interno, aperto in parte anche al pubblico, dove ogni persona può segnalare quello che non funziona e che si può migliorare. Chiaramente non parliamo di cose urgenti, per cui siamo equipaggiati in altro modo. Credo che siamo anche meglio attrezzati da qualche anno per fare due cose: per mettere radicalmente in discussione tutto quello che facciamo regolarmente, in termini anche di infrastrutture, di logistica, ma anche poi di miglioramento continuo».