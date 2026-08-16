Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

Ma torniamo alla nuotata popolare. Le centinaia di nuotatori che si sono tuffati a Caprino hanno raggiunto la spiaggia del Lido di Lugano dopo aver completato un percorso di 2.500 metri.

«Sono stati 850 i partecipanti - continua il Presidente -. La temperatura dell'acqua? 26 gradi, sorprendentemente gradevole».



Il vincitore ha impiegato circa 27/28 minuti, mentre i più lenti sono arrivati entro le 2 ore. Le altre curiosità di giornata ce le svela sempre il Signor Luechinger. «Il più anziano è stato un 81enne che ha fatto la traversata in un'ora e venti. Invece un ranista è arrivato quinto, nuotando, appunto, solo a rana».