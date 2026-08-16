Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
Dall'81enne al vincitore in meno di mezz’ora: numeri, emozioni e storie dell'edizione 2026. E c'è chi l'ha fatta tutta a delfino»
Dall'81enne al vincitore in meno di mezz’ora: numeri, emozioni e storie dell'edizione 2026. E c'è chi l'ha fatta tutta a delfino»
LUGANO - Chi l'ha fatta tutta a rana, chi tutta a delfino. Stranezze della Traversata del Lago di Lugano, uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate ticinese, giunta quest’anno alla sua 94esima edizione e andata in scena questa mattina.
A raccontarci com'è andata è il Presidente della manifestazione: Urs Luechinger. E proprio il numero uno della manifestazione ci confida simpaticamente, però, che lui non nuota: «È uno sport che non mi si addice. Preferisco pescare».
Ma torniamo alla nuotata popolare. Le centinaia di nuotatori che si sono tuffati a Caprino hanno raggiunto la spiaggia del Lido di Lugano dopo aver completato un percorso di 2.500 metri.
«Sono stati 850 i partecipanti - continua il Presidente -. La temperatura dell'acqua? 26 gradi, sorprendentemente gradevole».
Il vincitore ha impiegato circa 27/28 minuti, mentre i più lenti sono arrivati entro le 2 ore. Le altre curiosità di giornata ce le svela sempre il Signor Luechinger. «Il più anziano è stato un 81enne che ha fatto la traversata in un'ora e venti. Invece un ranista è arrivato quinto, nuotando, appunto, solo a rana».
Quest'anno c'è stato anche il debutto della Mini Traversata, pensata per i bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto. Alcune decine di piccoli partecipanti hanno preso il via dal Lido alle 11:30, completando poi un percorso di una lunghezza di poco inferiore ai 300 metri.