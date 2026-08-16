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Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

Dall'81enne al vincitore in meno di mezz’ora: numeri, emozioni e storie dell'edizione 2026. E c'è chi l'ha fatta tutta a delfino»
Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
Ti-Press (PABLO GIANINAZZI)
di Cronaca Ticino
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Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
Dall'81enne al vincitore in meno di mezz’ora: numeri, emozioni e storie dell'edizione 2026. E c'è chi l'ha fatta tutta a delfino»

LUGANO - Chi l'ha fatta tutta a rana, chi tutta a delfino. Stranezze della Traversata del Lago di Lugano, uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate ticinese, giunta quest’anno alla sua 94esima edizione e andata in scena questa mattina.

A raccontarci com'è andata è il Presidente della manifestazione: Urs Luechinger. E proprio il numero uno della manifestazione ci confida simpaticamente, però, che lui non nuota: «È uno sport che non mi si addice. Preferisco pescare».

Ma torniamo alla nuotata popolare. Le centinaia di nuotatori che si sono tuffati a Caprino hanno raggiunto la spiaggia del Lido di Lugano dopo aver completato un percorso di 2.500 metri.

«Sono stati 850 i partecipanti - continua il Presidente -. La temperatura dell'acqua? 26 gradi, sorprendentemente gradevole».

Il vincitore ha impiegato circa 27/28 minuti, mentre i più lenti sono arrivati entro le 2 ore. Le altre curiosità di giornata ce le svela sempre il Signor Luechinger. «Il più anziano è stato un 81enne che ha fatto la traversata in un'ora e venti. Invece un ranista è arrivato quinto, nuotando, appunto, solo a rana».

Quest'anno c'è stato anche il debutto della Mini Traversata, pensata per i bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto. Alcune decine di piccoli partecipanti hanno preso il via dal Lido alle 11:30, completando poi un percorso di una lunghezza di poco inferiore ai 300 metri.

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