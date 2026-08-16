Divorzio al veleno al camping Riarena

L’attuale gerente mette al centro del discorso gli utenti del campeggio. In particolare quelli abituali. Persone che rinnovavano di anno in anno una sorta di abbonamento. «Non sono state prese in considerazione le loro necessità. Si tratta di persone che amano la nostra regione e che si trovano bene in questa zona. Non sto cercando di cambiare il mio destino, sia ben chiaro. Ho scelto io stesso di non partecipare al concorso. Mi domando solo se la procedura da parte del Patriziato sia stata corretta. La futura nuova gerente mi ha confidato di avere riflettuto un anno prima di avanzare la sua candidatura. Mi domando come sia possibile visto che il concorso è stato aperto solo pochi mesi fa».

«Regole note a tutti»

Al concorso hanno risposto in tre. Ed è stata scelta una persona ben precisa. Fabio Pifferini, presidente del Patriziato di Cugnasco, dice: «A giugno abbiamo scelto quella che per noi era la candidatura più idonea. La procedura si è svolta regolarmente e nel rispetto delle norme previste. L’attuale contratto di gerenza scade alla fine del 2026, dopo dieci anni. Alla sua scadenza siamo tenuti per legge a rimettere a concorso la gerenza del campeggio. Sono regole note a tutti i potenziali interessati».