Gambarogno
Incendio sul Monte Gambarogno, pompieri già al lavoro
Le autorità invitano a non recarsi nella zona interessata e a non segnalare ulteriormente il rogo al 118, attualmente sovraccarico.
Incendio sul Monte Gambarogno, pompieri già al lavoro
Lettore Tio
Fonte Alertswiss
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Incendio sul Monte Gambarogno, pompieri già al lavoro
Le autorità invitano a non recarsi nella zona interessata e a non segnalare ulteriormente il rogo al 118, attualmente sovraccarico.
Incendio sul Monte Gambarogno, pompieri già al lavoro
Le autorità invitano a non recarsi nella zona interessata e a non segnalare ulteriormente il rogo al 118, attualmente sovraccarico.
GAMBAROGNO - Un incendio boschivo è divampato sul Monte Gambarogno. Lo comunica la Repubblica e Cantone Ticino attraverso il sistema d'allerta, precisando che i pompieri sono già al corrente della situazione e sono attivi sul posto.
Le autorità chiedono di non effettuare ulteriori segnalazioni dell'incendio, indicando che il numero 118 è sovraccarico.
Per la popolazione non sono previste particolari misure di protezione. Viene tuttavia raccomandato di non recarsi nella zona interessata e, a chi vi si trovasse, di abbandonarla immediatamente.
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