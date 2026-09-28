A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Genitori e figli

In Svizzera Johnny "lascia" i genitori e quattro figli «già tutti grandi». Tornerà ogni tanto a trovarli. «Loro erano perfettamente a conoscenza del mio desiderio. È una cosa che mai nessuno è riuscito a togliermi dalla testa. Sulla spiaggia di Torremolinos ho conosciuto Hans, l'anziano proprietario di El Delfin. L'ha portato avanti per oltre quattro decenni. Abbiamo avviato una trattativa e sono riuscito ad acquistarglielo».