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LODRINO

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Per Johnny Mazzaro era diventato un chiodo fisso. Fino a quando un taxista spagnolo gli ha indicato la via. A Natale farà le valigie con sua moglie Manuela.
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
Lettore tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
Per Johnny Mazzaro era diventato un chiodo fisso. Fino a quando un taxista spagnolo gli ha indicato la via. A Natale farà le valigie con sua moglie Manuela.

LODRINO - Ce l'aveva in testa da una vita. Era praticamente il suo chiodo fisso. Finché nel 2024 un taxista spagnolo gli ha indicato la via. Johnny Mazzaro, 50 anni compiuti lo scorso 21 aprile, molla tutto e da Lodrino volerà lontano. Per aprire un baretto in spiaggia. Più precisamente a Torremolinos, nella zona di Malaga. «L'ho sempre detto che a 50 anni avrei dato questa svolta alla mia vita. Ora sento addosso un'adrenalina pazzesca».

Un punto di riferimento
Johnny è nato e cresciuto a Lodrino. E per 18 anni ha gestito il J&J World, bar con pompa di benzina annessa. Diventando un punto di riferimento un po' per tutta la zona della Riviera. «Il bar è nato dai locali in cui prima c'era l'officina di mio papà. È un luogo storico per la regione. Con gli anni mi ero costruito anche una clientela affezionata».

Coi piedi nella sabbia
E allora perché andarsene? Johnny non ha esitazioni. «Mi piace il profumo del mare. L'idea di stare coi piedi nella sabbia tutti i giorni mi gasa. Non sono uno di quelli che lascia il proprio Paese con rancore, dicendo che costa troppo. No, io amo la Svizzera. Ma il mare lo sognavo tutti i giorni. E a un certo punto mi sono anche messo a cercarlo. Prima di imbattermi in quel taxista avevo fatto viaggi a destra e a sinistra, cercando di captare le sensazioni che i vari posti mi suscitavano».

Lo strano Capodanno
Di fatto il J&J World chiuderà i battenti il 19 dicembre. Mentre per l'11 gennaio Johnny prevede di aprire il suo El Delfin. «Nel frattempo il 26 dicembre io e mia moglie Manuela partiremo con un camion carico di merce verso la Spagna. Un paio di giorni dopo alcuni amici artigiani ci raggiungeranno in aereo. Pittori, falegnami, idraulici. Ci aiuteranno a sistemare El Delfin in vista della nuova apertura. Nel frattempo sarà un'occasione per passare il Capodanno tutti insieme».

Genitori e figli
In Svizzera Johnny "lascia" i genitori e quattro figli «già tutti grandi». Tornerà ogni tanto a trovarli. «Loro erano perfettamente a conoscenza del mio desiderio. È una cosa che mai nessuno è riuscito a togliermi dalla testa. Sulla spiaggia di Torremolinos ho conosciuto Hans, l'anziano proprietario di El Delfin. L'ha portato avanti per oltre quattro decenni. Abbiamo avviato una trattativa e sono riuscito ad acquistarglielo».

Spirito libero
Hans ha 88 anni ed è olandese. «Ha la testa un po' come la mia. È uno spirito libero, ha capito che la vita bisogna godersela quando si sta bene. Io ho voglia di conoscere tanta gente nuova, di parlare altre lingue. La mia filosofia è basata sull'idea di ridurre lo stress al minimo. Io e mia moglie avremo tre dipendenti. Manterremo ritmi scialli».

Ex portiere dell'HCAP
Il 50enne di Lodrino ha anche un passato da giocatore di hockey su ghiaccio. Con addirittura due presenze nella prima squadra dell'Ambrì Piotta. «Sono legato al Ticino. Sarà sempre la mia casa. Qui ho vissuto mezzo secolo meraviglioso. Con tante emozioni. Ma per me è ora di cambiare. So che a Lodrino c'è chi sostiene che lascerò un vuoto. Può essere, visto che sono sempre stato molto intraprendente. Sono un po' egoista nella mia scelta di andarmene. Ma l'egoismo sano aiuta a stare meglio. E poi comunque ho trovato un subentrante di tutto rispetto. Arriverà un importante marchio che si occupa di benzina. Subentrerà l'agenzia postale. Ci sarà ancora il bar. Insomma, lascio le cose fatte per bene».

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