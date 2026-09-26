Un buco nel guanto da moto gli costa l'esame: «È abuso di potere»

«È un abuso di potere!»

Dal 1° marzo 2025, i candidati all’esame pratico di moto devono indossare un equipaggiamento completo omologato. Le regole, tuttavia, non stabiliscono una soglia precisa per eventuali danni a guanti o giacche, spetta quindi all’esperto valutare se il materiale sia ancora in grado di garantire un’adeguata protezione.

La Sezione della circolazione ricorda che le mani sono particolarmente esposte in caso di caduta e assicura di voler applicare criteri coerenti in tutte le sue sedi. Un margine di valutazione che il padre del candidato fatica però ad accettare: «È un abuso di potere!», ha dichiarato.