È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

Cosa sono e come vengono utilizzate

Si tratta, ad esempio, di controllare il dolore con terapie adeguate, intervenire sulle difficoltà respiratorie, trattare nausea, insonnia e altri sintomi. Ma anche affrontare ansia e paure e offrire sostegno psicologico e sociale al paziente e alla famiglia.

«I bisogni possono essere fisici, psicologici, sociali e spirituali», sottolinea Fusi-Schmidhauser. Per questo è importante riconoscerli e «intervenire il prima possibile, offrendo un accesso precoce a cure palliative di elevata qualità».

