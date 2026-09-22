La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«L'ho vaccinato correttamente», ha dichiarato la dottoressa al Blick. Secondo la sua ricostruzione, Xhaka si sarebbe presentato nello studio all'inizio del 2022 per ottenere un certificato Covid, spiegando di aver contratto la malattia all'inizio del 2021. In presenza di anticorpi, gli sarebbe bastata una sola dose, prevista come booster. La vaccinazione sarebbe quindi stata effettuata e, successivamente, sarebbe stato rilasciato il certificato.