Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»

«Chi ha fatto questi lavori non conosce la storia del centro di Viganello», racconta un commerciante. «Sono cinquant’anni che c’erano quelle strisce pedonali, a quel passaggio pedonale. Tutta la gente che abita qui è abituata ad attraversare la strada in quella parte».Il nodo, secondo i negozianti, riguarda proprio il nuovo dislivello del marciapiede e il fatto che il passaggio utilizzato per decenni non sia più disponibile.

«È mai possibile che i bus non fossero in grado di abbassarsi ulteriormente per permettere alla gente di scendere, anziché costruire un marciapiede del genere?», si domanda il commerciante.Un altro negoziante riferisce di numerose lamentele, in particolare da parte delle persone anziane. «Abbiamo assistito un’altra signora anziana che ha avuto problemi ed è quasi caduta a terra nel tentativo di attraversare la strada. Non è finita come l'anziano di venerdì, ma poco ci mancava», racconta.