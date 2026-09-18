«Perso un mese di latte e di formaggio»

Il futuro

Il pensiero della coppia adesso è rivolto all'inverno. «Il lupo non smetterà di circolare – dice Danièle –. La zona dell'Osola è a rischio. E le capre non le possiamo tenere chiuse. È una specie autoctona. Deve stare nella natura per un determinato numero di ore al giorno. Anche in questo caso i cani servirebbero a poco. È frustrante. Noi abbiamo vissuto di agricoltura dagli anni '80. Abbiamo due figli. Una vorrebbe prendere in mano la nostra attività. Ma le incognite per il futuro sono tantissime».