Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
Forti disagi per chi traffica in direzione sud dopo che una vettura in panne ha causato la chiusura di una corsia attorno alle 16. Al momento il ritardo stimato è di almeno 40 minuti
Forti disagi per chi traffica in direzione sud dopo che una vettura in panne ha causato la chiusura di una corsia attorno alle 16. Al momento il ritardo stimato è di almeno 40 minuti
SAVOSA - Immettersi in autostrada attorno alle 16 e trovarsi già incolonnati all'altezza del ponte diga. È successo a diversi automobilisti in viaggio verso sud questo martedì pomeriggio.
Il motivo, riporta l'infotraffico del TCS, è la panne di una vettura verificatasi fra Melide e la galleria di San Nicolao e che si è risolta intorno alle 16:45. Per almeno mezz'ora il traffico è stato deviato su una sola corsia, con pesanti ripercussioni sulla viabilità “a monte”.
Con l'inizio dell'ora di punta, e l'afflusso dei pendolari delle quattro ruote sulla A2, la situazione è rapidamente peggiorata con auto incolonnate già all'altezza di Taverne.
Al momento il ritardo stimato per la tratta Collina d'Oro-San Nicolao è di almeno 40 minuti.
Segnalato traffico «fortemente rallentato» anche sulla strada cantonale, tra Capo San Martino e Melide.
Notizia in aggiornamento...