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Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Controlli mirati nel canton Lucerna dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Il veicolo è stato sequestrato.
Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
Deposit (simbolica)
Fonte Sda
di Redazione
Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
Controlli mirati nel canton Lucerna dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Il veicolo è stato sequestrato.

EICH - Un automobilista di 22 anni è stato sorpreso a viaggiare a una velocità di 236 chilometri orari sull'autostrada A2 nei pressi di Eich, nel canton Lucerna. Il giovane è stato arrestato e il suo veicolo è stato sequestrato, ha comunicato la polizia cantonale lucernese.

Negli ultimi due fine settimana gli agenti hanno fermato anche altri tre automobilisti, che viaggiavano a velocità nette comprese tra i 162 e i 181 chilometri orari. A tutti e quattro i conducenti è stata ritirata la patente.

I controlli mirati della velocità nelle zone di Eich e Schenkon sono stati predisposti in seguito a segnalazioni della popolazione, viene precisato. Nelle scorse settimane alcune persone si erano lamentate per il rumore notturno dei motori e per le forti accelerazioni.

Secondo la polizia, il rumore dei veicoli era in parte percepibile anche dall'altra parte del Sempachersee, fino a Nottwil.

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