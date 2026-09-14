«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

L'uomo è quindi scappato lasciando lì lo scooter. «Peccato che avesse spaccato la sella per recuperare il casco e si è portato via quello che ha trovato, compresa la carta grigia. L'uomo è stato successivamente fermato (pare che stesse per compiere un altro furto) e arrestato.

Secondo le informazioni in suo possesso, era ospite di una struttura per richiedenti l’asilo. «Il mio veicolo è stato ritrovato, ma danneggiato. Inoltre all’appello mancano ancora il casco e le cuffiette che si trovavano nella sella». La donna riferisce inoltre di essere stata affrontata con toni minacciosi e urla, un episodio che le avrebbe provocato paura e un forte senso di insicurezza. «Conosce il luogo in cui vivo», racconta, spiegando che quanto accaduto avrebbe avuto ripercussioni anche sul suo stato psicologico.