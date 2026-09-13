Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Fino a 50mila euro per sparare?

Voci su cosiddetti «Sniper-Safari» circolano da decenni. Il caso ha ricevuto nuova dinamica grazie all'autore milanese Ezio Gavazzeni. Con un piccolo team, ha condotto ricerche su facoltosi stranieri che tra il 1992 e il 1995 avrebbero pagato soldati serbi per sparare su civili. Nel suo libro "I cecchini del weekend", Gavazzeni cita presunti prezzi fino a 50.000 euro.

In Italia, Austria e Belgio sono già in corso procedimenti penali. Le accuse non sono al momento comprovate e vengono messe in dubbio da vari esperti.