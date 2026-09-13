Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
Il Ministero pubblico della Confederazione è al lavoro, al centro delle segnalazioni ci sarebbe un gruppo attorno a un mercante d'arte attivo in riva al Ceresio
LUGANO - Il Ministero pubblico della Confederazione sta esaminando denunce relative a possibili cittadini svizzeri coinvolti nei cosiddetti "Sarajevo-Safari", come riporta il Sonntagsblick. Ricchi cittadini dell'Europa occidentale avrebbero pagato, durante l'assedio di Sarajevo negli anni Novanta, per sparare sui civili dai colli intorno alla città,
Attualmente l'attenzione è rivolta a possibili autori e persone a conoscenza dei fatti provenienti dalla Svizzera. Al centro delle segnalazioni ci sarebbe un gruppo attorno a un mercante d'arte di Lugano. Il Ministero pubblico della Confederazione conferma il ricevimento delle denunce, ma non ha ancora avviato un procedimento penale. Prima occorre chiarire se sussista un sufficiente sospetto di reato e se l'autorità sia competente.
Fino a 50mila euro per sparare?
Voci su cosiddetti «Sniper-Safari» circolano da decenni. Il caso ha ricevuto nuova dinamica grazie all'autore milanese Ezio Gavazzeni. Con un piccolo team, ha condotto ricerche su facoltosi stranieri che tra il 1992 e il 1995 avrebbero pagato soldati serbi per sparare su civili. Nel suo libro "I cecchini del weekend", Gavazzeni cita presunti prezzi fino a 50.000 euro.
In Italia, Austria e Belgio sono già in corso procedimenti penali. Le accuse non sono al momento comprovate e vengono messe in dubbio da vari esperti.