Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»

COIRA - Mentre è in corso un'indagine per determinarne le cause, il tragico incidente che ha coinvolto un autobus turistico nella regione dell'Engadina, provocando cinque morti e 40 feriti, continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza in bus. Secondo le prime ricostruzioni, giovedì sera il mezzo ha urtato il guardrail, si è ribaltato ed è finito in un campo: sul possibile ruolo delle cinture di sicurezza a bordo è intervenuto Raphael Murri, docente di meccanica e sicurezza dei veicoli presso l'Università di Scienze Applicate di Berna, intervistato dal Blick.