Pestoni non molla: «Farò di tutto per far parte della squadra»

Nelle ultime partite hai seguito i tuoi compagni dalla tribuna. Come stai vivendo la situazione?

«La mia situazione non è cambiata. Fin dall'arrivo di Tapola so quello che devo fare e sto lavorando in quella direzione. Quando sarà il momento, penso e spero di giocare».



Però allenarsi senza giocare non è facile.

«Io sono un giocatore e voglio giocare tutte le partite. Da quando è arrivato il nuovo staff, però, è stata tracciata una linea molto chiara su quello che si vuole portare avanti. Ci sono degli standard da raggiungere e bisogna farlo. È chiaro che allenarsi senza poi giocare non è facile, ma ci sono delle regole e vanno rispettate. Penso di stare lavorando bene e sono convinto che, prima o poi, arriverà anche la mia occasione».

