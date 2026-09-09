Un colpo da biliardo di Odegaard affossa il Napoli

Non ha invece storia la sfida del Parco dei Principi. Il Paris Saint-Germain, duplice campione in carica, fa un sol boccone del malcapitato Slovan Bratislava, travolto 6-1. Protagonista assoluto è Ferran Torres, lo stesso uomo che aveva deciso anche la finale dei Mondiali. Lo spagnolo si regala una sontuosa tripletta, andando a segno al 31’, 46’ e 55’. Non è da meno il Pallone d’Oro Dembélé, autore di una doppietta tra il 17’ e il 23’ e capace di confezionare anche due assist. A completare la goleada è Fabián Ruiz, mentre gli slovacchi trovano almeno il gol della bandiera con Camara.