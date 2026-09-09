Un colpo da biliardo di Odegaard affossa il Napoli
Una magia del capitano decide una partita dominata dall'Arsenal. Fanno festa anche PSG, Barcellona e Liverpool.
|1
|Alex Meret 46'
|22
|Giovanni Di Lorenzo
|13
|Amir Rrahmani
|16
|Rafa Marin
|17
|Mathias Olivera
|6
|Billy Gilmour
|68
|Stanislav Lobotka 77'
|11
|Kevin De Bruyne
|21
|Matteo Politano 58'
|19
|Rasmus Hoejlund 77'
|27
|Alisson Santos 58'
|37
|Leonardo Spinazzola
|20
|Lorenzo Lucca 77'
|7
|David Neres 77'
|32
|Vanja Milinkovic-Savic 46'
|26
|Antonio Vergara 58'
|2
|Costantino Favasuli 58'
|5
|Benoit Badiashile
|31
|Sam Beukema
|14
|Nikita Contini
|David Raya
|1
|82' Ben White
|4
|Ezri Konsa
|15
|Magalhaes
|6
|Piero Hincapie
|5
|Declan Rice
|41
|66' Mikel Merino
|23
|73' Bukayo Saka
|7
|Martin Oedegaard
|8
|66' Eberechi Eze
|10
|73' Viktor Gyoekeres
|14
|82' Martin Zubimendi
|36
|Illan Meslier
|30
|Kepa Arrizabalaga
|13
|73' Noni Madueke
|20
|73' Kai Havertz
|29
|Riccardo Calafiori
|33
|Myles Lewis-Skelly
|49
|66' Christos Tzolis
|17
|Max Dowman
|56
|Marli Salmon
|89
|66' Bruno Guimaraes
|39
NAPOLI - In Champions League è il giorno delle finaliste della scorsa edizione. Il PSG è impegnato al Parco dei Principi contro gli slovacchi dello Slovan Bratislava, mentre l’Arsenal fa visita al Napoli di Allegri.
Partiamo proprio dal Maradona, dove i Gunners dominano in lungo e in largo, senza però riuscire a chiudere la partita fino all’ultimo. Già nel primo tempo gli inglesi avrebbero potuto mettere al sicuro il risultato, ma l’imprecisione sotto porta e diversi interventi decisivi di Meret - costretto poi a lasciare il campo all’intervallo per un problema all’adduttore - tengono il punteggio inchiodato sullo 0-0.
Il copione non cambia nella ripresa: l’Arsenal spinge, il Napoli si difende e prova a resistere all’assedio. Quando il pareggio sembra ormai scritto, però, arriva la giocata che spezza l’equilibrio. Al termine di un’azione da manuale, Odegaard si libera e lascia partire un sinistro a giro che bacia il palo e si infila alle spalle dell’impotente Milinkovic-Savic. Un autentico colpo da biliardo che vale tre punti pesantissimi per i Gunners.
L’altro big match della serata va in scena ad Anfield, dove il Liverpool affronta l’Atletico Madrid. Una sfida combattuta, risolta alla fine a favore dei padroni di casa. A partire meglio, però, sono i Colchoneros, che sbloccano il risultato con un delicato tocco sotto di Llorente, servito alla perfezione dalla geniale imbucata di Julian Alvarez, tornato in campo dopo le note vicissitudini legate al mancato passaggio al Barcellona.
Il Liverpool non si scompone e trova il pareggio poco prima dell’intervallo. Szoboszlai raccoglie lo strepitoso assist di tacco di Araujo e firma l’1-1. I Reds rientrano dagli spogliatoi con tutt’altro piglio e completano subito la rimonta: è Mac Allister a siglare il 2-1 con una sassata dal limite che non lascia scampo a Oblak.
Non ha invece storia la sfida del Parco dei Principi. Il Paris Saint-Germain, duplice campione in carica, fa un sol boccone del malcapitato Slovan Bratislava, travolto 6-1. Protagonista assoluto è Ferran Torres, lo stesso uomo che aveva deciso anche la finale dei Mondiali. Lo spagnolo si regala una sontuosa tripletta, andando a segno al 31’, 46’ e 55’. Non è da meno il Pallone d’Oro Dembélé, autore di una doppietta tra il 17’ e il 23’ e capace di confezionare anche due assist. A completare la goleada è Fabián Ruiz, mentre gli slovacchi trovano almeno il gol della bandiera con Camara.
A Lisbona, invece, lo Sporting supera in rimonta il Galatasaray. I portoghesi vanno sotto a causa di uno sfortunato autogol di Inácio, ma reagiscono immediatamente e trovano il pareggio già nel primo tempo con Catamo. Nella ripresa lo Sporting completa il ribaltone: prima il rigore trasformato da Suárez, poi la rete di Zalazar chiudono definitivamente la contesa.
Nelle partite del tardo pomeriggio si impongono entrambe le squadre di casa. Il Barcellona travolge il Feyenoord per 5-1 grazie alla doppietta di Raphinha (3’ e 57’) e alle reti di Adeyemi (22’), Lamine Yamal (77’) e Gabriel Jesus (85’). Gli olandesi trovano il gol della bandiera all’82’ con Steijn.
A Stoccarda, invece, va in scena lo show di Ermedin Demirovic. All’attaccante bosniaco bastano appena dodici minuti per confezionare una sontuosa tripletta (20’, 26’ e 32’) e stendere il Viking. I norvegesi trovano il momentaneo pareggio al 22’ con Tripic, ma la reazione dello Stoccarda è immediata e devastante.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Paris Saint Germain
|1
|3
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|2
|Barcelona
|1
|3
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|Sporting CP
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|4
|Vfb Stuttgart
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|5
|Manchester City
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|6
|Korea Republic
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|7
|Aston Villa
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|8
|Borussia Dortmund
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|9
|Real Madrid
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|10
|Liverpool FC
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|11
|Arsenal FC
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|12
|Aek Athens
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|13
|Slavia Prague
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Bodoe/Glimt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Lens
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|PSV Eindhoven
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Roma
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Fenerbahce Istanbul
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Shakhtar Donetsk
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Bayern Monaco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Como
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Rb Leipzig
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Sabah FK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Villarreal CF
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|26
|Club Brugge
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|27
|Lille
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|28
|Inter
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|29
|Atletico Madrid
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|30
|Napoli
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|31
|LASK
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|32
|Viking
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|33
|Galatasaray
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|34
|FC Porto
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|35
|Feyenoord Rotterdam
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|36
|Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|-5