Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

«In nessuno dei due bandi pubblicati per il Lido San Domenico compare un criterio legato alla programmazione culturale e all'aggregazione», denuncia il PS, secondo cui è «inaccettabile che il Municipio ignori completamente ciò che il Lido San Domenico è oggi». Per i socialisti, la gestione di un bene di proprietà pubblica deve rispondere innanzitutto all'interesse collettivo e non soltanto alla massimizzazione del ritorno economico. Per questo il PS Lugano aderisce alla petizione «Salviamo il Lido San Domenico: risanare sì, snaturare no» e ne condivide le richieste.

Nel bando per la gerenza, il criterio con il peso maggiore è la pigione di locazione offerta. In quello per il partenariato, invece, a guidare la valutazione è il progetto di ristrutturazione. Secondo il PS, questa impostazione conferma una logica incentrata sulla redditività, mentre la funzione sociale dello spazio viene messa in secondo piano. Un partenariato pubblico-privato pluriennale, sostengono i socialisti, affiderebbe inoltre a un soggetto privato per anni la possibilità di incidere sull'indirizzo del luogo attraverso la ristrutturazione. Chi investe capitali privati ingenti avrà infatti bisogno di un ritorno economico proporzionato, con il conseguente rischio di spingere l'offerta verso una maggiore esclusività e una minore accessibilità. «Il rischio concreto è che il Lido San Domenico smetta di essere il luogo popolare e accessibile che è oggi, per diventare l'ennesimo spazio esclusivo, pensato per pochi», avverte il PS.