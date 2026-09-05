«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
Lo ha dichiarato Saskia Schenker, direttrice dell'associazione delle casse malati Prioswiss.
BERNA - Nonostante l’introduzione del nuovo modello tariffario medico Tardoc, «alcuni medici specialisti esagerano nella fatturazione delle loro prestazioni». Lo dimostrano i loro dati, ha dichiarato Saskia Schenker, direttrice dell’associazione delle casse malati Prioswiss, alla "Samstagsrundschau" della SRF.
La scorsa settimana l’associazione dei medici di famiglia e dei pediatri Svizzera aveva criticato duramente il nuovo tariffario medico Tardoc, in quanto non valorizzerebbe la medicina di base e i costi complessivi nel settore ambulatoriale sarebbero addirittura aumentati.
Uno degli obiettivi della tariffa ambulatoriale sarebbe stato quello di migliorare la situazione finanziaria dei medici di famiglia. Ma «dall’analisi dei primi dati», così non sarebbe. Se nemmeno entro la fine dell’anno si dovesse registrare un miglioramento, allora dovrebbero essere adottate ulteriori misure.
Non dovrebbero esserci differenze troppo grandi tra i medici di famiglia e gli specialisti, spiega Schenker: «Semplicemente non è giustificato». Tuttavia, il vantaggio della nuova struttura tariffaria è che può essere costantemente adattata e migliorata.
Oculisti e dermatologi sotto la lente
Purtroppo, i dati mostrano anche «che alcuni settori specialistici esagerano», ad esempio gli oculisti e i dermatologi. Forse c’è qualcosa che non va nella struttura tariffaria e, in tal caso, sarebbe anche possibile che alcuni specialisti cerchino di aumentare il fatturato, legittimamente o meno.
Schenker ha poi affermato che conosce esempi in cui i trattamenti sono stati estesi da uno a due giorni per poter fatturare doppie tariffe forfettarie. Questo non è consentito nella struttura tariffaria e, in caso di frode, gli assicuratori richiederebbero il rimborso.
Prestazioni mediche e tempistiche non aggiornate
Il problema principale è che probabilmente per gli specialisti non sono ancora disponibili dati completamente aggiornati. Ciò significa che, rispetto alle innovazioni nei loro settori, viene ancora attribuito troppo tempo alla prestazione medica.
Tuttavia, questi dati non sono ancora disponibili. Per questo motivo, Prioswiss chiede alle società mediche specialistiche di fornire immediatamente queste informazioni. Solo così si potrà ristabilire un equilibrio con i fornitori di cure di base.