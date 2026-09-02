Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

Chiamate in preda al panico e messaggi cripticiAbituata a comunicare tramite messaggi, Claire scrive al compagno dopo l’intervento e poi lo chiama. «Sembrava in preda al panico. Ho dovuto aiutarla a calmarsi con esercizi di respirazione.» Nei giorni successivi, mentre è tornata in hotel, lui riceve messaggi criptici: «Ho capito che aveva una benda sugli occhi, che a volte sanguinavano.» Poi, le chiamate e i messaggi si interrompono.

«Senza informazioni, ci si può immaginare tutti gli scenari»

Eléonore viene a sapere della morte della madre due giorni dopo, quando la polizia vodese si presenta a casa dei nonni, dove vive. Ma le spiegazioni degli agenti sono vaghe. Per la giovane inizia così una vera e propria indagine personale per ricostruire i fatti. «Ho contattato prima la clinica, che non mi ha risposto, poi l’hotel, che mi ha rimandato all’agenzia.» In breve, tutti si sono scaricati la responsabilità a vicenda.