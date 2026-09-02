Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
La donna è deceduta a Istanbul dove si era recata per un'operazione estetica. La sua famiglia cerca invano i rapporti dell'autopsia e dell'indagine di polizia.
La donna è deceduta a Istanbul dove si era recata per un'operazione estetica. La sua famiglia cerca invano i rapporti dell'autopsia e dell'indagine di polizia.
LOSANNA - «Alla fine ci siamo ritrovati a telefonare ogni giorno al Dipartimento federale degli affari esteri». Ma il DFAE non è stato l’unico destinatario delle chiamate: negli ultimi mesi, una clinica di chirurgia plastica turca, un hotel di Istanbul e persino l’ambasciata svizzera in Turchia hanno ricevuto le sollecitazioni di Eléonore*, giovane vodese di 22 anni. Il motivo? La morte della madre, avvenuta ad aprile proprio nella splendida località turca. Quattro mesi dopo, la famiglia è ancora in attesa di risposte.
Facciamo un passo indietro. A metà aprile, Claire*, 51 anni, parte per Istanbul. «Ufficialmente per rifare le protesi mammarie», precisa il compagno con cui conviveva da quasi vent’anni. In realtà, aveva deciso di sottoporsi a un lifting al viso. «Immagino non volesse dirmelo perché sapeva che ero contrario.» Claire parte da sola, con 5000 franchi in contanti e un pacchetto organizzato da un’agenzia che coordina voli, trasferimenti e soggiorno in clinica. Ma una volta arrivata, le cose non vanno come previsto.
Chiamate in preda al panico e messaggi cripticiAbituata a comunicare tramite messaggi, Claire scrive al compagno dopo l’intervento e poi lo chiama. «Sembrava in preda al panico. Ho dovuto aiutarla a calmarsi con esercizi di respirazione.» Nei giorni successivi, mentre è tornata in hotel, lui riceve messaggi criptici: «Ho capito che aveva una benda sugli occhi, che a volte sanguinavano.» Poi, le chiamate e i messaggi si interrompono.
«Senza informazioni, ci si può immaginare tutti gli scenari»
Eléonore viene a sapere della morte della madre due giorni dopo, quando la polizia vodese si presenta a casa dei nonni, dove vive. Ma le spiegazioni degli agenti sono vaghe. Per la giovane inizia così una vera e propria indagine personale per ricostruire i fatti. «Ho contattato prima la clinica, che non mi ha risposto, poi l’hotel, che mi ha rimandato all’agenzia.» In breve, tutti si sono scaricati la responsabilità a vicenda.
Non abbiamo i mezzi per permetterci un avvocatoUn rapporto di polizia potrebbe chiarire la situazione. Esiste, ma è pieno di lacune. «Non si sa né dove sia stata ritrovata morta, né come. Il rapporto turco parla di suicidio, l’atto di morte del consolato indica una causa sconosciuta e le pompe funebri svizzere ci hanno fortemente sconsigliato di vedere il suo corpo, tanto il viso era sfigurato», racconta Eléonore. «E nonostante un rapporto medico, nessun documento attesta l’anestesia, i farmaci somministrati dalla clinica o il seguito post-operatorio.»
«Spero che persone con esperienze simili mi contattino»
Ad oggi, la famiglia non sa nemmeno a che punto sia l’indagine. È di fronte a questa mancanza di informazioni che Eléonore si è rivolta al DFAE. «Senza il loro intervento, non so nemmeno se avrei ricevuto i pochi documenti che la clinica ha infine inviato», si rammarica la giovane. Tuttavia, il potere d’azione del DFAE si limita a inviare una richiesta scritta alle autorità dello Stato dove è avvenuto il decesso.
Quando un cittadino svizzero muore all’estero, «sono le autorità locali competenti per le indagini sulle circostanze e la causa del decesso», spiega il DFAE. Generalmente, queste trasmettono i documenti alla rappresentanza svizzera. «In alcuni paesi, tuttavia, è difficile, se non legalmente impossibile, ottenere un certificato di morte, un rapporto di polizia o un’autopsia», precisa il DFAE. In Turchia, invece, i rapporti di autopsia vengono rilasciati in «almeno 8 mesi, se non di più», hanno riferito le autorità consolari a Eléonore, invitandola a intervenire nuovamente presso lo Stato turco a dicembre.
«Ora ci consigliano di rivolgerci a un avvocato sul posto», spiega Eléonore. «Ma non ne abbiamo i mezzi. Il rimpatrio del corpo è già costato 6000 franchi, pagati dai miei nonni», aggiunge la vodese. La famiglia si rammarica anche di non aver insistito con i servizi funebri svizzeri per una controperizia. «Diversi ci hanno detto di non praticare una seconda autopsia, perché l’interesse sarebbe stato fortemente limitato dalle prime manipolazioni effettuate.»
«Cerchiamo informazioni che forse non avremo mai»Oggi, i familiari vogliono soprattutto delle spiegazioni. «Se c’è stato un errore medico, se ha avuto un’embolia o se c’è stato un problema legato ai farmaci, vogliamo saperlo. Ma senza informazioni, ci si può immaginare qualsiasi scenario.» Il compagno di Claire è categorico: «Aveva prenotato delle vacanze. Non credo all’ipotesi del suicidio.» Senza risposte, per i cari di Claire è difficile elaborare il lutto.
Eléonore cerca anche di dare un senso a quanto accaduto. «Sui social network, alcune influencer promuovono cliniche in Turchia e Tunisia. Conosco ragazze della mia età che ci vanno.» Con la sua testimonianza vuole mettere in guardia «sui pericoli delle operazioni all’estero, ma anche sulle conseguenze per le famiglie.» Priva di mezzi, ma determinata, la giovane vorrebbe poter condividere la sua esperienza. «Spero che persone con un’esperienza simile mi contattino.»
Durante le sue ricerche, Eléonore ha tentato in vari modi di contattare la clinica dove era stata la madre. Dopo numerosi tentativi falliti e dopo «essere stata bloccata su Whatsapp», ha seguito il consiglio della zia: scrivere una recensione negativa sulla pagina Google della struttura. «Solo allora mi hanno richiamato... per dirmi che non c’entravano nulla.» Secondo Eléonore, la clinica è passata da «sette o otto recensioni a quasi ottanta» e da allora ha anche cambiato nome su internet.
Contattata da 20 Minuten, la clinica non ha mai risposto alle domande.
*Nomi di fantasia per proteggere la privacy dei diretti interessati.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!