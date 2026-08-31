Winsley Boteli coccolato dalla Repubblica Democratica del Congo

SION - Jorthy Mokio, Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau, Ezechiel Banzuzi e Paris Brunner. Cos’hanno in comune questi giovani giocatori, talenti emergenti del calcio europeo? Hanno tutti doppia cittadinanza e, invece che scegliere una selezione del Vecchio Continente, hanno deciso che nei tornei internazionali vestiranno la maglia della Repubblica Democratica del Congo.