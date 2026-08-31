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Winsley Boteli coccolato dalla Repubblica Democratica del Congo

La Federazione del paese africano vuole convincere l'attaccante del Sion a sposare il suo progetto
Winsley Boteli coccolato dalla Repubblica Democratica del Congo
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Winsley Boteli coccolato dalla Repubblica Democratica del Congo
La Federazione del paese africano vuole convincere l'attaccante del Sion a sposare il suo progetto
In questa stagione, il 20enne ha siglato 10 reti in altrettanti match.
CALCIO: Risultati e classifiche

SION - Jorthy Mokio, Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau, Ezechiel Banzuzi e Paris Brunner. Cos’hanno in comune questi giovani giocatori, talenti emergenti del calcio europeo? Hanno tutti doppia cittadinanza e, invece che scegliere una selezione del Vecchio Continente, hanno deciso che nei tornei internazionali vestiranno la maglia della Repubblica Democratica del Congo. 

A questi potrebbe aggiungersi Winsley Boteli, astro nascente del Sion e della Svizzera, capace di segnare dieci reti in altrettante partite stagionali. Come riportato dal Blick, Sébastien Desabre, selezionatore della rappresentativa africana, la scorsa settimana ha seguito da vicino il 20enne attaccante ginevrino, presentandogli un progetto del quale spera possa far parte. Discorsi più approfonditi potrebbero essere fatti il prossimo mese, quando Boteli potrebbe (dovrebbe?) volare a Kinshasa per visitare le strutture della Federazione e, insieme con la sua famiglia, parlare con i dirigenti.

La punta ha già vestito più volte la maglia delle selezioni giovanili rossocrociate. Dalla U17 alla U21 ha collezionato 16 reti in 37 partite.

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