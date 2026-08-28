Romano verso l'Italia? «Non sappiamo di una sua decisione»

L'Associazione svizzera di football (ASF), non ha tuttavia ricevuto alcuna comunicazione dal ragazzo in merito a una sua scelta definitiva. «Alessandro è un nazionale giovanile svizzero, che ha completato un percorso con tutte le selezioni della ASF e che ha giocato 34 partite internazionali per noi. Per questo motivo siamo da tempo in stretto e regolare contatto con lui - ha dichiarato a 20 Minuten il direttore della squadre nazionali Pierluigi Tami - Sappiamo che la federazione italiana si sta interessando a lui, ma non siamo a conoscenza di una decisione per un cambio di maglia».