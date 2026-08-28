Romano verso l'Italia? «Non sappiamo di una sua decisione»
Alessandro Romano avrebbe scelto l’Italia e non la Nazionale svizzera. Il 20enne ha finora giocato per le selezioni giovanili rossocrociate
Il direttore della squadre nazionali si è detto all'oscuro delle intenzioni del giovane calciatore.
Alessandro Romano avrebbe scelto l’Italia e non la Nazionale svizzera. Il 20enne ha finora giocato per le selezioni giovanili rossocrociate
Il direttore della squadre nazionali si è detto all'oscuro delle intenzioni del giovane calciatore.
CAGLIARI - Alessandro Romano potrebbe lasciare la Nazionale rossocrociata per vestire la maglia dell'Italia. Secondo "La Gazzetta dello Sport", il 20enne centrocampista del Cagliari, finora impiegato nelle selezioni giovanili elvetiche, avrebbe dato il proprio assenso a Roberto Mancini per vestire la maglia azzurra. L'obiettivo, nella vicina Penisola, è quello di ottenere rapidamente il via libera della FIFA per poi procedere con una convocazione in Nations League.
L'Associazione svizzera di football (ASF), non ha tuttavia ricevuto alcuna comunicazione dal ragazzo in merito a una sua scelta definitiva. «Alessandro è un nazionale giovanile svizzero, che ha completato un percorso con tutte le selezioni della ASF e che ha giocato 34 partite internazionali per noi. Per questo motivo siamo da tempo in stretto e regolare contatto con lui - ha dichiarato a 20 Minuten il direttore della squadre nazionali Pierluigi Tami - Sappiamo che la federazione italiana si sta interessando a lui, ma non siamo a conoscenza di una decisione per un cambio di maglia».
Romano non ha ancora disputato una partita ufficiale con la Nazionale svizzera e può quindi ancora cambiare federazione. E anche velocemente, visto che possiede anche il passaporto italiano grazie alle origini dei nonni.
Il centrocampista ha vissuto una rapida crescita negli ultimi anni. Nel 2022, a 16 anni, è passato dal settore giovanile del Winterthur all'U17 della Roma, arrivando poi fino alla prima squadra e debuttando in Serie A nella scorsa stagione. È stato quindi ceduto in prestito per una stagione al Cagliari, con un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni sportive.