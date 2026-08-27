Il potere dà alla testa

L'eventuale azione penale contro Infantino, un passo avanti rispetto ai giochi politici in vista delle prossime elezioni, verrebbe invece avviata in Svizzera, dove la FIFA ha la propria sede principale.

Un documento visionato da Sky News afferma: "La UEFA e altre parti interessate si stanno preparando a presentare denunce penali in Svizzera contro Infantino e possibilmente altri funzionari e consulenti della FIFA per amministrazione infedele ai sensi dell'articolo 158 del codice penale svizzero e per ulteriori o alternative accuse che il quadro fattuale potrà supportare, derivanti dalla strutturazione, valutazione, finanziamento e commercializzazione segreta di una transazione che ha inflitto un danno diretto e concreto alla reputazione, all'autorità di governo e alle relazioni commerciali della FIFA, a scapito della FIFA stessa e dei suoi 211 membri, comprese le 55 federazioni affiliate alla UEFA".