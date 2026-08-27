Il potere dà alla testa
La UEFA pronta a denunciare Infantino
Al dirigente della FIFA si contesta il reato di amministrazione infedele
La UEFA pronta a denunciare Infantino
Al dirigente della FIFA si contesta il reato di amministrazione infedele
ZURIGO - La UEFA si sta preparando a sporgere denuncia in Svizzera nei confronti di Gianni Infantino. Questo per il tentativo del massimo dirigente calcistico mondiale di vendere quote della Coppa del Mondo a investitori privati.
Le intenzioni della Federazione europea sono venute a galla dalla consultazione di documenti secondo i quali una citazione in giudizio della FIFA e degli istituti finanziari coinvolti negli Stati Uniti è già stata fatta. La UEFA si è rivolta al Tribunale distrettuale degli Stati Uniti (quello relativo al distretto meridionale di New York) contro JP Morgan Bank, oltre che contro Thrive Capital e il suo CEO Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Donald Trump.
L'eventuale azione penale contro Infantino, un passo avanti rispetto ai giochi politici in vista delle prossime elezioni, verrebbe invece avviata in Svizzera, dove la FIFA ha la propria sede principale.
Un documento visionato da Sky News afferma: "La UEFA e altre parti interessate si stanno preparando a presentare denunce penali in Svizzera contro Infantino e possibilmente altri funzionari e consulenti della FIFA per amministrazione infedele ai sensi dell'articolo 158 del codice penale svizzero e per ulteriori o alternative accuse che il quadro fattuale potrà supportare, derivanti dalla strutturazione, valutazione, finanziamento e commercializzazione segreta di una transazione che ha inflitto un danno diretto e concreto alla reputazione, all'autorità di governo e alle relazioni commerciali della FIFA, a scapito della FIFA stessa e dei suoi 211 membri, comprese le 55 federazioni affiliate alla UEFA".