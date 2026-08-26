Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

Nessuno svizzero confermato fino ad ora

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) svizzero al momento non dispone di informazioni su possibili vittime svizzere. Le indagini sono in corso, secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa. L'invito rivolto ai cittadini svizzeri presenti nella zona è quello di seguire le istruzioni delle autorità locali. La rappresentanza svizzera a Kathmandu è in contatto con le autorità locali competenti.

La Confederazione ha espresso, tramite il social X, la propria solidarietà al popolo nepalese in questo difficile momento. «I nostri pensieri sono con tutti coloro colpiti da questa catastrofe», ha scritto il DFAE.