Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
25 anni fa la leggenda austriaca dello sci Hermann Maier ebbe un grave incidente in moto. Ora il suo medico personale ricorda l'accaduto
25 anni fa la leggenda austriaca dello sci Hermann Maier ebbe un grave incidente in moto. Ora il suo medico personale ricorda l'accaduto
VIENNA - Il 24 agosto 2001 sconvolse la vita dell'allora apparentemente indistruttibile Hermann Maier. La leggenda austriaca dello sci perse il controllo della sua moto mentre tornava a casa dopo un allenamento estivo a Obertauern (Land Salisburgo), quando un turista tedesco che svoltava in modo errato non lo vide con la sua auto sulla strada.
Maier cercò di evitare l'auto e finì nel fosso a lato della strada. Le conseguenze: una frattura esposta della gamba destra, oltre a gravi contusioni e schiacciamenti. All'epoca ventottenne, dopo il fatale incidente stradale Maier lottò per la sua vita – fu una brutale corsa contro il tempo.
Hermann Maier: il campione di sci non sentiva più le gambe
Nelle ore successive all'incidente si trattava di salvare la gamba di Maier e allo stesso tempo di garantirne la sopravvivenza. «Hermann non sentiva più le sue gambe. In clinica furono riscontrate gravissime emorragie interne. Si disse: Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato», ricorda il medico personale di allora di Maier, Artur Trost, 25 anni dopo, in un'intervista alla «Krone», quei momenti drammatici.
Le massicce emorragie avevano spostato in avanti un importante nervo nella gamba di Maier. La situazione era talmente critica che Trost prese in considerazione persino di recidere il legamento inguinale. Un simile intervento avrebbe però comportato il rischio di una fine prematura della carriera sciistica di Maier.
Maier rischiò tutto
I medici decisero inizialmente di non operare e lo trattarono con i farmaci. Per Maier iniziò così una delle fasi più difficili della sua vita. Il giorno seguente Trost chiese se il suo paziente riuscisse a sentire meglio la gamba. Maier rispose «sì». Ma non era la verità. Come il medico seppe in seguito, la star dello sci aveva mentito. Maier voleva fare di tutto per non dover rinunciare alla sua carriera.
Questa volontà straordinaria fu premiata: i medici riuscirono a salvargli la gamba, così a rendere possibile uno dei più grandi ritorni della storia dello sport.
Vittoria sulla Streif a meno di due anni dall'incidente
Solo 521 giorni dopo il suo terribile incidente, Hermann Maier tornò al vertice. Il 27 gennaio 2003 vinse il Super-G a Kitzbühel. Per l'austriaco fu molto più di una vittoria qualsiasi. «La mia vittoria più grande», disse Maier in seguito a proposito di questo trionfo. «Credo che l'incidente sia stato un segno dall'alto, che anche per me ci sono dei limiti», spiegò Maier.
Due anni dopo, l'austriaco ebbe successo anche ai Mondiali. L'«Herminator» conquistò di nuovo l'oro nello slalom gigante a Bormio nel 2005. In totale, Maier vinse 54 gare di Coppa del Mondo e si aggiudicò quattro volte la Coppa del Mondo generale. La sua carriera è così una delle più vincenti nello sci alpino.