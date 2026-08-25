SERIE A
Alvyn Sanches nel mirino del Milan
Il trequartista dello Young Boys potrebbe spostarsi nella vicina Lombardia
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Alvyn Sanches nel mirino del Milan
Il trequartista dello Young Boys potrebbe spostarsi nella vicina Lombardia
Alvyn Sanches nel mirino del Milan
Il trequartista dello Young Boys potrebbe spostarsi nella vicina Lombardia
MILAN - Il Milan è al lavoro per regalare ad Amorim un rinforzo sulla trequarti e valuta Alvyn Sanches, mancino svizzero classe 2003 dello Young Boys. Lo riporta l'esperto di mercato gianlucadimarzio.com.
Considerato uno dei migliori giovani talenti del calcio elvetico, è apprezzato dallo scouting rossonero e può giocare anche da mezzala. Sanches, tre volte schierato nella nostra Nazionale, è nella lista del tecnico portoghese in attesa di capire il futuro di Rafa Leao. Ha iniziato la stagione con 2 gol e 2 assist in 4 partite, dopo aver totalizzato 25 gol e 10 assist nelle ultime due annate.
Nel roster del Milan attuale è già presente Ardon Jashari, mentre Zachary Athekame si è trasferito al Lione dopo un solo anno trascorso a San Siro.
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