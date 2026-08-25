Alvyn Sanches nel mirino del Milan

Considerato uno dei migliori giovani talenti del calcio elvetico, è apprezzato dallo scouting rossonero e può giocare anche da mezzala. Sanches, tre volte schierato nella nostra Nazionale, è nella lista del tecnico portoghese in attesa di capire il futuro di Rafa Leao. Ha iniziato la stagione con 2 gol e 2 assist in 4 partite, dopo aver totalizzato 25 gol e 10 assist nelle ultime due annate.

Nel roster del Milan attuale è già presente Ardon Jashari, mentre Zachary Athekame si è trasferito al Lione dopo un solo anno trascorso a San Siro.