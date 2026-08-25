Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
Fra viabilità, la chiusura del sottopasso nel tunnel e i lavori nell'area ex posteggio Pestalozzi entro la fine di agosto e l'inizio di settembre sono previste diverse modifiche.
Fra viabilità, la chiusura del sottopasso nel tunnel e i lavori nell'area ex posteggio Pestalozzi entro la fine di agosto e l'inizio di settembre sono previste diverse modifiche.
LUGANO/MASSAGNO - Il cantiere a ridosso della stazione si evolve e anche la viabilità (e la vivibilità), fra Via Besso e Massagno si adegua forzatamente.
A comunicare le modifiche, che entreranno in vigore fra la fine di agosto e l'inizio di settembre e interesseranno il comparto a monte della stazione FFS e l'ex area di posteggio Pestalozzi, sono il Dipartimento del territorio (DT), la Città di Lugano e il Comune di Massagno.
Per quanto riguarda le strade:
- Via San Gottardo: dal 3 settembre la corsia stradale trail piazzale nord della stazione FFS e il tunnel di Besso, sarà riaperta al normale transito dei veicoli
- Via Genzana: dal 27 agosto sarà di nuovo percorribile, ma unicamente in salita.
Per quanto riguarda i passaggi pedonalizzati:
- Viene chiuso definitivamente il passaggio pedonale all'interno del tunnel di Besso così come i collegamenti per il suo accesso. Dunque il passaggio a valle della galleria (lato Via Maraini) e la rampa pedonale che si connette al piazzale FFS e il collegamento a monte (Via Manzoni). La motivazione è legata soprattutto alla sicurezza: «Con la messa in esercizio del nuovo sottopasso pedonale presso la stazione ferroviaria, avvenuta a dicembre 2025, i pedoni dispongono di un collegamento più sicuro», poiché quest'ultimo «presenta infatti marciapiedi che non soddisfano più gli attuali standard di sicurezza per il transito pedonale», riporta la nota.
Per quanto riguarda l'ex posteggio Pestalozzi:
- Per ragioni di sicurezza dal 24 agosto è stato chiuso al traffico il passaggio pedonale su Via Sorengo
- Per lo stesso motivo è stato chiuso anche l'Ecopunto ivi situato. «Gli utenti potranno utilizzare gli altri contenitori presenti nel quartiere oppure recarsi presso l’Ecocentro di Breganzona», comunicano le autorità.
«Si ricorda infine che il nodo della stazione FFS di Lugano costituisce un’opera fondamentale per la futura gestione della mobilità nel Luganese. Il progetto Comparto Besso, insieme alle altre opere di StazLu1, contribuirà a migliorare le condizioni di mobilità del Luganese, adeguando le infrastrutture alle esigenze attuali e future e offrendo un potenziamento significativo del nodo intermodale», conferma il DT.
Il progetto prevede in particolare la costruzione di un autosilo interrato su due livelli con 140 stalli, sotto l’ex posteggio Pestalozzi. In superficie sarà realizzato un nuovo nodo intermodale per il trasporto pubblico dove confluiranno 15 linee di bus, insieme a una nuova rotonda che sostituirà l’attuale incrocio semaforizzato di Besso (vedi render qui sopra). È inoltre previsto un atrio di interscambio sotterraneo e il nuovo sottopasso Besso Alta.