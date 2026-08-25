Pulizia del Ceresio, ci risiamo

Durante la mattinata, subacquei e apneisti si immergeranno per rimuovere i rifiuti sommersi, contribuendo concretamente alla tutela dell’ecosistema acquatico e sensibilizzando la cittadinanza sull’impatto dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici.

I materiali raccolti saranno consegnati ai volontari a riva, depositati in una benna e smaltiti grazie alla collaborazione con la ditta Puricelli SA. Sul posto sarà allestita anche una postazione informativa per adulti e bambini, dedicata all’importanza di mantenere pulito l’ambiente.