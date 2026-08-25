Pulizia del Ceresio, ci risiamo
Volontari e subacquei in azione per la tradizionale giornata di pulizia del lago.
LUGANO - Torna domenica 30 agosto, dalle 9.00 alle 13.00, la tradizionale giornata di pulizia del lago Ceresio, organizzata dall’Associazione Fondali Puliti del Ceresio (ASFOPUCE). L'appuntamento è al Parco Lanchetta di Lugano.
L’edizione di quest’anno si distingue per la collaborazione tra diverse realtà: oltre ai volontari di ASFOPUCE, sostenuti da Pro Natura Ticino e dal Museo della pesca di Caslano, parteciperanno anche i subacquei dell’associazione svizzero-tedesca Abfalltaucher e una rappresentante dell’organizzazione The SeaCleaners.
Durante la mattinata, subacquei e apneisti si immergeranno per rimuovere i rifiuti sommersi, contribuendo concretamente alla tutela dell’ecosistema acquatico e sensibilizzando la cittadinanza sull’impatto dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici.
I materiali raccolti saranno consegnati ai volontari a riva, depositati in una benna e smaltiti grazie alla collaborazione con la ditta Puricelli SA. Sul posto sarà allestita anche una postazione informativa per adulti e bambini, dedicata all’importanza di mantenere pulito l’ambiente.
Al termine della manifestazione, il Comune di Lugano offrirà un pranzo ai volontari come riconoscimento per il loro impegno.
Per ulteriori informazioni: facebook.com/asfopuce e www.asfopuce.ch.