Dorme lassù ormai da mesi: il video

Lontano dalla frenesia

Nel 2027 lui che è il coordinatore dei lavori vedrà finalmente la “nuova” capanna Soveltra. Rimessa a nuovo. La festa di inaugurazione si svolgerà probabilmente nel corso del mese di luglio. «Non è una questione di affari. Questo posto, a oltre 1'500 metri di altitudine, per me ha un valore emozionale. Già mia nonna portava il bestiame ai pascoli. E io mi ricordo le lunghe pescate al fiume con mio padre. Sono un tipo introspettivo. Quassù trovo pace. Lontano dalla frenesia».

La veglia sulla nuova creatura

Da maggio durante la settimana lavorativa Moretti dorme in un prefabbricato a poche decine di metri dalla capanna. «Scendo al weekend. Per il resto del tempo mi piace stare qui e vedere crescere la nuova creatura, giorno dopo giorno. Lo faccio anche per il mio amico Arturo Rothen, presidente della Società Alpinistica Valmaggese. Dopo l'incendio è stato in ballo per otto anni con la giustizia, per poi essere "scagionato" in via definitiva anche dal Tribunale federale. Era accusato ingiustamente di incendio colposo dal Ministero pubblico che sosteneva come il rogo potesse essere evitato con uno specifico controllo in anticipo. Un controllo capace di individuare il difetto alla base dell'incendio. Arturo ha sofferto tanto per questa vicenda».