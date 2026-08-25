La figlia chiede verità sulla morte della madre

Mentre si attendono i risultati dell’autopsia e degli esami tossicologici, al momento l’annegamento resta l’ipotesi più accreditata. Ma saranno gli accertamenti a doverne chiarirne le cause e verificare, tra le possibilità, quella eventualmente di un malore.

Resta inoltre da chiarire l’aggressione che la donna avrebbe subito e denunciato nelle scorse settimane, avvenuta di notte mentre usciva dal lago dopo aver nuotato. In questo senso gli inquirenti stanno svolgendo gli accertamenti nel massimo riserbo. In attesa di saperne di più.