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Albero cade sulla strada cantonale a Ludiano

Nessun ferito e traffico deviato per circa un'ora dopo l'ostruzione causata dal maltempo.
Albero cade sulla strada cantonale a Ludiano
FVR / M. Franjo
Fonte FM / Franjo M.
elaborata da Redazione
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Albero cade sulla strada cantonale a Ludiano
Nessun ferito e traffico deviato per circa un'ora dopo l'ostruzione causata dal maltempo.

LUDIANO - Il maltempo e il forte vento hanno provocato, attorno alle 3 di questa mattina, la caduta di un albero sulla strada cantonale a Ludiano, nel comune di Serravalle. La pianta ha ostruito la carreggiata, rendendo necessaria la temporanea chiusura della strada.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca, che hanno tagliato e rimosso l'albero, consentendo la riapertura della cantonale. Non si registrano feriti né danni a terzi.

La strada è rimasta chiusa alla circolazione per circa un'ora. Durante l'intervento il traffico è stato deviato sulle strade secondarie.

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