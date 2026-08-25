Lugano con le scarpe da corsa: la StraLugano festeggia il suo 20° anniversario
Un ricco programma di gare, eventi per famiglie e iniziative solidali animerà la città nel weekend sportivo più atteso dell'anno.
Un ricco programma di gare, eventi per famiglie e iniziative solidali animerà la città nel weekend sportivo più atteso dell'anno.
LUGANO - Lugano si prepara a celebrare il 20° anniversario della StraLugano, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. Le iscrizioni continuano a crescere in vista di quella che si preannuncia come un'edizione da record, dopo gli oltre 7'600 corridori registrati lo scorso anno.
In vent'anni la manifestazione è diventata un appuntamento di riferimento per il podismo ticinese e un evento capace di coinvolgere la città e il Cantone. Per celebrare l'anniversario, la StraLugano propone un programma articolato su due giornate, con gare competitive, appuntamenti per famiglie e bambini e iniziative dedicate alla solidarietà.
La manifestazione festeggia il traguardo insieme a Migros, confermato Main Sponsor fino al 2030. L'edizione 2026 ospiterà inoltre i Campionati svizzeri di mezza maratona. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia commemorativa per il 20° anniversario.
Il programma si aprirà sabato 26 settembre alle 16.00 con la Famigros Run&Win, corsa non competitiva dedicata alle famiglie, con numerosi premi messi in palio tramite estrazione. Alle 16.45 partirà la 5 km FunRun, su un percorso lungo il Ceresio e attraverso il Parco Ciani. Alle 18.15 sarà invece il momento della 10 km CityRun, gara serale sul lungolago e attraverso parte della città, valida per l'assegnazione del Trofeo Borradori.
Domenica 27 settembre si ripartirà alle 9.20 con la Monte Brè Run, tappa della Coppa ASTI: 9 chilometri e circa 730 metri di dislivello fino al "tetto" di Lugano. Alle 9.30 prenderà il via la 21 km Half Marathon Elite, che assegnerà i titoli dei Campionati svizzeri di mezza maratona, su un tracciato panoramico lungo il lago da Paradiso al Ponte del Diavolo. Alle 10.20 scatteranno la 21 km Half Marathon e la 21 km RelayRun, quest'ultima da affrontare in staffetta con tre partecipanti.
Nel programma figura anche la StraCombinata, riservata a chi sceglie di affrontare sia la 10 km CityRun del sabato sia la Monte Brè Run della domenica. Alle 14.00 spazio alla Run4Charity, una prova di 3 chilometri aperta a tutti e dedicata alla solidarietà e al sostegno delle associazioni benefiche aderenti.
A chiudere il fine settimana saranno, dalle 15.15, le KidsRun, con percorsi differenziati in base all'età per permettere anche ai più piccoli di partecipare alla festa della corsa.
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