Lugano con le scarpe da corsa: la StraLugano festeggia il suo 20° anniversario

In vent'anni la manifestazione è diventata un appuntamento di riferimento per il podismo ticinese e un evento capace di coinvolgere la città e il Cantone. Per celebrare l'anniversario, la StraLugano propone un programma articolato su due giornate, con gare competitive, appuntamenti per famiglie e bambini e iniziative dedicate alla solidarietà.