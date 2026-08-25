Tornano le giornate europee del patrimonio
Per promuovere la conoscenza del patrimonio potenzialmente in pericolo nel nostro Cantone, l’Ufficio dei beni culturali ha coordinato 25 eventi per grandi e piccoli in vari luoghi disseminati sul territorio ticinese.
Per promuovere la conoscenza del patrimonio potenzialmente in pericolo nel nostro Cantone, l’Ufficio dei beni culturali ha coordinato 25 eventi per grandi e piccoli in vari luoghi disseminati sul territorio ticinese.
BELLINZONA - Sabato 12 e domenica 13 settembre si terranno anche nel nostro Cantone le Giornate europee del patrimonio: saranno 25 le attività offerte al pubblico, adatte ad adulti e bambini.
Gli eventi, all’insegna del tema «In pericolo?», si terranno in tutta la Svizzera con oltre 450 proposte, mostrando come il nostro patrimonio culturale materiale e immateriale sia soggetto a innumerevoli minacce e offrendo spunti di riflessione su come intervenire attivamente allo scopo di scongiurarle.
Per promuovere la conoscenza del patrimonio potenzialmente in pericolo nel nostro Cantone, l’Ufficio dei beni culturali ha coordinato 25 eventi per grandi e piccoli in vari luoghi disseminati sul territorio ticinese. Sarà l’occasione per porre in evidenza ciò che pregiudica il nostro patrimonio culturale e per interrogarsi su come preservarlo e valorizzarlo per il futuro.
Nel corso del secondo fine settimana di settembre sarà dunque possibile partecipare a una serie di visite guidate, passeggiate culturali, conferenze e laboratori. Ad esempio si potranno visitare le particolarità dei nuclei di Novazzano, Ronco sopra Ascona, Borgnone o Prato Sornico, così come la Ca’ di ferro a Minusio, il castello di Serravalle o la rinnovata chiesa di S. Marta a Carona, scoprire l’arte della modellazione dei coppi, quella della conservazione di opere d’arte, di fossili o reperti archeologici, esplorare il Parco Scherrer a Morcote, il giardino della Fondazione Arp a Solduno, il Parco delle sculture nel Giardino Belvedere a Lugano o lo scavo archeologico di Claro, conoscere le pratiche del mondo romano, le antiche filiere agricole o i tradizionali canti popolari.
Ma anche altre destinazioni attendono gli interessati: il programma completo con tutte le proposte e le modalità d’iscrizione sono consultabili sul sito https://scoprire-il-patrimonio.ch
Sarà un’occasione particolare per avvicinarsi ulteriormente al nostro patrimonio, a luoghi o a temi poco conosciuti, a titolo completamente gratuito.