Tornano le giornate europee del patrimonio

Per promuovere la conoscenza del patrimonio potenzialmente in pericolo nel nostro Cantone, l’Ufficio dei beni culturali ha coordinato 25 eventi per grandi e piccoli in vari luoghi disseminati sul territorio ticinese. Sarà l’occasione per porre in evidenza ciò che pregiudica il nostro patrimonio culturale e per interrogarsi su come preservarlo e valorizzarlo per il futuro.

Nel corso del secondo fine settimana di settembre sarà dunque possibile partecipare a una serie di visite guidate, passeggiate culturali, conferenze e laboratori. Ad esempio si potranno visitare le particolarità dei nuclei di Novazzano, Ronco sopra Ascona, Borgnone o Prato Sornico, così come la Ca’ di ferro a Minusio, il castello di Serravalle o la rinnovata chiesa di S. Marta a Carona, scoprire l’arte della modellazione dei coppi, quella della conservazione di opere d’arte, di fossili o reperti archeologici, esplorare il Parco Scherrer a Morcote, il giardino della Fondazione Arp a Solduno, il Parco delle sculture nel Giardino Belvedere a Lugano o lo scavo archeologico di Claro, conoscere le pratiche del mondo romano, le antiche filiere agricole o i tradizionali canti popolari.