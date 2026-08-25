PerBacco, si brinda alla vendemmia (anche con le bollicine)

Quattro giorni tra degustazioni, musica e tradizioni

Il programma inizierà giovedì 3 settembre con l'apertura dei wine bar e dei punti di ristoro. Venerdì è prevista la cerimonia ufficiale nella Corte del Municipio, seguita da concerti e intrattenimento. Sabato, giornata centrale della festa, il mercato cittadino animerà il centro e nel pomeriggio Viale Stazione ospiterà la grande degustazione con 38 cantine. Sono previste anche la pigiatura dolce dell'uva, una dimostrazione di distillazione e il lavoro del bottaio. Domenica la manifestazione si concluderà con musica, corteo, sbandieratori e Corni delle Alpi.

Dal 31 agosto al 2 settembre tornerà anche "PerBacco! Che Vini!", con sei masterclass guidate da sommelier professionisti e dedicate ai vitigni ticinesi, al terroir, alle tecniche di vinificazione e alla degustazione. Gli incontri si terranno all'Hotel&SPA Internazionale di Bellinzona e costeranno 20 franchi ciascuno, con un'unica eccezione da 30 franchi. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione online.