PerBacco, si brinda alla vendemmia (anche con le bollicine)
Oltre 100 etichette di vino, street food e musica animeranno il centro storico di Bellinzona dal 3 al 6 settembre.
Oltre 100 etichette di vino, street food e musica animeranno il centro storico di Bellinzona dal 3 al 6 settembre.
BELLINZONA - Bellinzona tornerà a essere la "Città della Vendemmia" dal 3 al 6 settembre 2026 con l'undicesima edizione di PerBacco! Festa della Vendemmia. Le piazze del centro storico ospiteranno degustazioni, gastronomia, musica e iniziative dedicate alla viticoltura ticinese. Novità dell'edizione sarà un quarto wine bar, dedicato alle bollicine del Cantone e allestito in piazza Governo davanti al Teatro Sociale.
Oltre 100 etichette di 37 cantine ticinesi
Nata nel 2014, la manifestazione richiama ogni anno circa 30'000 visitatori. Nei wine bar delle piazze Nosetto, Collegiata e Governo si potranno degustare oltre 100 etichette tra rossi, bianchi, rosati e bollicine di 37 cantine ticinesi. L'offerta sarà accompagnata da punti di ristoro, musica e animazioni. Nel fine settimana Castelgrande ospiterà inoltre il Festival dei Corni delle Alpi della Svizzera italiana.
Quattro giorni tra degustazioni, musica e tradizioni
Il programma inizierà giovedì 3 settembre con l'apertura dei wine bar e dei punti di ristoro. Venerdì è prevista la cerimonia ufficiale nella Corte del Municipio, seguita da concerti e intrattenimento. Sabato, giornata centrale della festa, il mercato cittadino animerà il centro e nel pomeriggio Viale Stazione ospiterà la grande degustazione con 38 cantine. Sono previste anche la pigiatura dolce dell'uva, una dimostrazione di distillazione e il lavoro del bottaio. Domenica la manifestazione si concluderà con musica, corteo, sbandieratori e Corni delle Alpi.
Dal 31 agosto al 2 settembre tornerà anche "PerBacco! Che Vini!", con sei masterclass guidate da sommelier professionisti e dedicate ai vitigni ticinesi, al terroir, alle tecniche di vinificazione e alla degustazione. Gli incontri si terranno all'Hotel&SPA Internazionale di Bellinzona e costeranno 20 franchi ciascuno, con un'unica eccezione da 30 franchi. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione online.
Ingresso gratuito e degustazioni a pagamento
L'ingresso a PerBacco! è gratuito. Nei wine bar i vini saranno proposti al bicchiere tra 5 e 9 franchi, con consumo riservato ai maggiori di 18 anni. La degustazione di sabato lungo Viale Stazione costerà invece 20 franchi, compreso il bicchiere ufficiale. Programma e orari sono disponibili su www.perbaccobellinzona.ch.
La prima edizione sotto la presidenza di Patrick Rusconi
L'edizione 2026 sarà la prima sotto la presidenza di Patrick Rusconi, eletto il 15 aprile 2026 al posto di Felice Zanetti, durante la cui presidenza l'associazione ha ricevuto nel 2024 il premio Ticinowine. «Vivere da presidente la mia prima Festa della Vendemmia è un'emozione particolare - afferma Rusconi -. In undici edizioni PerBacco! è diventato molto più di una festa del vino: è il momento in cui Bellinzona si riconosce nel lavoro dei suoi viticoltori. Il nuovo wine bar dedicato alle bollicine racconta bene la direzione che vogliamo prendere: continuare a far scoprire al pubblico un patrimonio che cresce di anno in anno».