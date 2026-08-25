La Splendida... terza edizione

Particolarmente apprezzata l’area fitness & wellness, che oltre a proporre attività come running, pilates, judo e yoga, ha offerto eventi olistici e di riequilibrio energetico arricchiti da supporti musicali e cromoterapia. Questi elementi hanno reso l’esperienza ancora più spettacolare e coinvolgente, affascinando i tanti visitatori di passaggio.

Un’edizione di grande successo, che anticipa importanti novità per la quarta edizione prevista nel 2027, con l’auspicio che La Splendida continui a brillare come ha fatto in questi tre anni.