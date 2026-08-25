La Splendida... terza edizione
LUGANO/PARADISO - Domenica 23 agosto, il lungolago di Lugano-Paradiso ha ospitato la terza edizione de La Splendida, il più grande mercato-evento sul lungolago della Svizzera.
Complice una giornata di bel tempo, circa 200 spazi espositivi tra bancarelle, street food e attrazioni artistiche, musicali, fashion, scacchistiche e aree dedicate ai bambini hanno richiamato un pubblico numeroso dalla mattina fino a sera, superando l’affluenza registrata nella domenica della scorsa edizione.
Particolarmente apprezzata l’area fitness & wellness, che oltre a proporre attività come running, pilates, judo e yoga, ha offerto eventi olistici e di riequilibrio energetico arricchiti da supporti musicali e cromoterapia. Questi elementi hanno reso l’esperienza ancora più spettacolare e coinvolgente, affascinando i tanti visitatori di passaggio.
Un’edizione di grande successo, che anticipa importanti novità per la quarta edizione prevista nel 2027, con l’auspicio che La Splendida continui a brillare come ha fatto in questi tre anni.