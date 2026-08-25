Street Food Festival Capriasca: tre giorni all'insegna dei sapori da strada

Ad accompagnare l'offerta gastronomica sarà la musica dal vivo, con un concerto ogni sera a partire dalle 21.00. Giovedì 27 agosto si esibiranno gli Zona Sun, venerdì 28 agosto sarà la volta degli Smila, mentre sabato 29 agosto la Rufus Band chiuderà il Festival.

Spazio anche alle famiglie: durante tutte e tre le serate, dalle 18.00 alle 22.00, sarà allestita un'ampia area dedicata a bambine e bambini, con animazione e diverse attività.