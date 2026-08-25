Street Food Festival Capriasca: tre giorni all'insegna dei sapori da strada
Non solo leccornie ma anche musica dal vivo e animazione per famiglie nel piazzale delle scuole elementari di Tesserete. L'appuntamento è per il 27-29 agosto.
Non solo leccornie ma anche musica dal vivo e animazione per famiglie nel piazzale delle scuole elementari di Tesserete. L'appuntamento è per il 27-29 agosto.
TESSERETE - Torna a Tesserete lo Street Food Festival Capriasca, giunto alla quinta edizione. Da giovedì 27 a sabato 29 agosto 2026, dalle 18.00 alle 24.00, il piazzale delle Scuole elementari ospiterà tre serate dedicate al gusto, alla musica e alla convivialità.
Dopo il successo delle passate edizioni, il Festival prenderà il via giovedì 27 agosto alle 18.00. Oltre 30 food truck e postazioni selezionati proporranno specialità provenienti da diverse parti del mondo, piatti dolci e salati, prodotti del territorio, cocktail e birre artigianali.
Ad accompagnare l'offerta gastronomica sarà la musica dal vivo, con un concerto ogni sera a partire dalle 21.00. Giovedì 27 agosto si esibiranno gli Zona Sun, venerdì 28 agosto sarà la volta degli Smila, mentre sabato 29 agosto la Rufus Band chiuderà il Festival.
Spazio anche alle famiglie: durante tutte e tre le serate, dalle 18.00 alle 22.00, sarà allestita un'ampia area dedicata a bambine e bambini, con animazione e diverse attività.
Il programma potrebbe subire cambiamenti in caso di brutto tempo.
Maggiori informazioni sono disponibili su visitcapriasca.ch.