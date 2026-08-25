Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Swiss International Air Lines ha confermato a 20Minuten che il volo ha effettuato un atterraggio di emergenza. A bordo c'erano 222 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio, come ha dichiarato martedì ai media a Zurigo il COO Oliver Buchhofer.

La compagnia, in un comunicato, ha inoltre riferito che cinque passeggeri e un membro dell'equipaggio si sono sottoposti a controlli medici precauzionali dopo aver manifestato temporaneamente sintomi come irritazione agli occhi, nausea e mal di testa. Nessuno di loro, però, ha avuto bisogno di ulteriori cure mediche. «Il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è per noi la massima priorità. Tutti questi passeggeri hanno potuto lasciare l'aereo normalmente» ha dichiarato Swiss.