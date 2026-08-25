Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
Il Boeing 777-300ER ha effettuato un atterraggio di emergenza alle Azzorre dopo che sul velivolo era stato avvertito un odore acre. Swiss: «Cause ancora sconosciute»
ZURIGO - Martedì mattina, il volo Swiss LX9 da Chicago a Zurigo ha lanciato un segnale di emergenza mentre sorvolava l'Oceano Atlantico, come riportano i dati di Flightradar24. A bordo era stato avvertito un odore chimico nella Classe Economy.
Il velivolo ha quindi attivato lo Squawk 7700, il codice di emergenza universale che i piloti impostano sul trasponder dell'aereo per segnalare immediatamente al controllo del traffico aereo una situazione critica a bordo.
Swiss International Air Lines ha confermato a 20Minuten che il volo ha effettuato un atterraggio di emergenza. A bordo c'erano 222 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio, come ha dichiarato martedì ai media a Zurigo il COO Oliver Buchhofer.
La compagnia, in un comunicato, ha inoltre riferito che cinque passeggeri e un membro dell'equipaggio si sono sottoposti a controlli medici precauzionali dopo aver manifestato temporaneamente sintomi come irritazione agli occhi, nausea e mal di testa. Nessuno di loro, però, ha avuto bisogno di ulteriori cure mediche. «Il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è per noi la massima priorità. Tutti questi passeggeri hanno potuto lasciare l'aereo normalmente» ha dichiarato Swiss.
Flightradar24 ha segnalato che l'aereo è atterrato sull'isola di Terceira, nelle Azzorre, intorno alle 8:30, ora svizzera. I passeggeri dovrebbero rientrare in Svizzera già questa sera, con l'arrivo del volo sostitutivo a Zurigo previsto alle 22:15. Attualmente, LX9 è il volo più monitorato al mondo su Flightradar24.
Le cause precise dell'emergenza non sono ancora note: al momento, infatti, anche Swiss ha confermato che non è ancora stato possibile affermare con certezza cosa abbia causato l'odore pungente a bordo.