VALLESE
Rischio di crollo del ghiacciaio, un comune in allerta
Le autorità invitano la popolazione a seguire le restrizioni dopo l’innalzamento dell’allerta a livello 3.
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Fonte Ats
Rischio di crollo del ghiacciaio, un comune in allerta
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Rischio di crollo del ghiacciaio, un comune in allerta
Le autorità invitano la popolazione a seguire le restrizioni dopo l’innalzamento dell’allerta a livello 3.
Rischio di crollo del ghiacciaio, un comune in allerta
Le autorità invitano la popolazione a seguire le restrizioni dopo l’innalzamento dell’allerta a livello 3.
RANDA - Il Comune di Randa (VS) mette in guardia da un possibile crollo nei prossimi giorni del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshorn. È fondamentale rispettare le barriere di sicurezza e le disposizioni in vigore.
La situazione continua a essere monitorata costantemente. A causa del forte aumento dei movimenti attualmente osservati e dell'accelerazione rilevata, ieri il livello di allerta è stato innalzato a 3, si legge sul sito del Comune. È pertanto vietato accedere all'area delimitata fino a nuovo avviso.
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