Auto contro un albero: muore una donna di 64 anni
La donna ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un albero. È deceduta all'ospedale di Sion. Il Ministero pubblico ha aperto un'indagine.
La donna ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un albero. È deceduta all'ospedale di Sion. Il Ministero pubblico ha aperto un'indagine.
SION - Una donna svizzera di 64 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì 18 agosto 2026 in rue du Scex, a Sion.
L'incidente si è verificato poco prima delle 8:20. La donna stava percorrendo rue du Scex, provenendo dall'avenue de Tourbillon e procedendo in direzione di Place du Midi. Poco dopo aver raggiunto una rotatoria, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'indagine, l'automobilista ha urtato il marciapiede sul lato destro della strada. La vettura ha quindi sbandato verso sinistra e si è schiantata frontalmente contro un albero situato sullo spartitraffico centrale.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre dell'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144), che hanno prestato le prime cure alla 64enne. La donna è stata poi trasportata all'ospedale di Sion, dove è deceduta.
Il Ministero pubblico ha avviato un'indagine per accertare le esatte circostanze dell'incidente.