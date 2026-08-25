Auto contro un albero: muore una donna di 64 anni

L'incidente si è verificato poco prima delle 8:20. La donna stava percorrendo rue du Scex, provenendo dall'avenue de Tourbillon e procedendo in direzione di Place du Midi. Poco dopo aver raggiunto una rotatoria, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'indagine, l'automobilista ha urtato il marciapiede sul lato destro della strada. La vettura ha quindi sbandato verso sinistra e si è schiantata frontalmente contro un albero situato sullo spartitraffico centrale.