Il collegio porta ancora il nome dell’uomo che onorò Mussolini

Secondo Jean-Philippe Leresche, professore onorario di scienze politiche all’UNIL e codirettore del volume, l’episodio va inserito nel clima politico dell’epoca. Negli anni Venti e Trenta, parte delle élite svizzere guardava al fascismo italiano come a un argine contro il comunismo e il parlamentarismo. Docenti fascisti erano già stati invitati all’UNIL dal 1930 e, nel 1937, l’Italia si era ormai avvicinata alla Germania nazista.

A spingere per l’onorificenza fu soprattutto Pasquale Boninsegni, professore di economia politica a Losanna e fascista dichiarato, che aveva conosciuto Mussolini in Svizzera e si definiva una «sentinella avanzata del fascismo in Svizzera». Troppo compromesso con il regime italiano per gestire direttamente l’operazione, Boninsegni avrebbe coinvolto altri esponenti dell’ambiente universitario vodese, tra cui Reymond.