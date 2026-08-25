Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
Affitto, previdenza, imposte e assicurazioni: in Svizzera chi non ha un partner deve sostenere da solo costi che le coppie possono dividere. Ne abbiamo parlato con Pro Single
BERNA - «Chi vive da solo paga il “prezzo pieno” della vita, senza sussidi e senza agevolazioni». Dall’affitto alla previdenza, passando per imposte e assicurazioni: essere single, in Svizzera, può essere molto costoso.
E non c’è soltanto lo stigma sociale. L’assenza di un partner incide anche sul portafoglio. Ne abbiamo parlato con Sylvia Locher, presidente di Pro Single Svizzera, l’associazione che tutela gli interessi delle persone non in coppia.
«Non esiste una cifra precisa che quantifichi quanto un single spenda in più rispetto a una coppia. Tuttavia, la scala di equivalenza dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) offre un’indicazione utile: per mantenere lo stesso tenore di vita, una coppia ha bisogno di risorse pari a una volta e mezza quelle di una persona sola, non del doppio. Vivere insieme, quindi, consente di dividere molte spese fisse e di beneficiare di significative economie di scala».
L'affitto pesa di più
Secondo Locher, la voce più onerosa è quella dell’abitazione. Gli appartamenti più piccoli risultano spesso proporzionalmente più costosi e chi vive da solo non può suddividere affitto, bollette e altre spese domestiche.
Inoltre, l’indagine sui bilanci delle economie domestiche stima che un single destini circa il 20% del proprio budget ad abitazione ed energia, contro il 12% delle coppie sotto i 65 anni. «Peraltro non mi sembra una stima realistica. Con una rendita media di 4'200 franchi, il 20% corrisponde a 840 franchi: trovare oggi un appartamento a quel prezzo è praticamente impossibile», osserva la presidente di Pro Single. A ciò si aggiunge il fatto che una persona sola deve sostenere con un unico reddito non solo le spese correnti, ma anche il risparmio e la previdenza.
Previdenza e imposte
Le differenze emergono anche nel sistema sociale e fiscale. Pur versando mediamente la stessa quota alle assicurazioni sociali, le coppie beneficerebbero di maggiori tutele, come le rendite per superstiti e altri meccanismi previsti dall’AVS.
Critiche riguardano anche il secondo pilastro. Secondo Pro Single, una parte consistente del capitale previdenziale dei single senza figli resta nelle casse pensioni al momento del decesso. «Quanto valga questo trasferimento non è noto con precisione, ma si parla di centinaia di milioni di franchi ogni anno».
Sul fronte fiscale, l’associazione accoglie con favore la futura introduzione della tassazione individuale, ritenendola un passo avanti verso una maggiore parità di trattamento.
Chi sono i single svizzeri?
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il single “tipo” non è un giovane. Solo il 3% ha tra i 15 e i 24 anni. Le fasce tra i 25 e i 44 anni, tra i 45 e i 64 e oltre i 65 rappresentano invece ciascuna circa un terzo del totale, segno che vivere da soli è una realtà trasversale alle diverse fasi della vita.
Lo stigma non è scomparso
Accanto agli aspetti economici persiste anche una dimensione culturale. «La vita di coppia continua a essere considerata il modello “giusto”», afferma Locher. «E permane l’idea che la condizione di single sia solo una fase temporanea, destinata a concludersi quando arriverà “la persona giusta”».
E le giovani generazioni? «Si comportano in modo più libero rispetto al passato», conclude Locher. «Oggi si arriva quasi a celebrare l’essere single, cosa che nella mia giovinezza sarebbe stata impensabile».