Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

Chi sono i single svizzeri?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il single “tipo” non è un giovane. Solo il 3% ha tra i 15 e i 24 anni. Le fasce tra i 25 e i 44 anni, tra i 45 e i 64 e oltre i 65 rappresentano invece ciascuna circa un terzo del totale, segno che vivere da soli è una realtà trasversale alle diverse fasi della vita.

Lo stigma non è scomparso

Accanto agli aspetti economici persiste anche una dimensione culturale. «La vita di coppia continua a essere considerata il modello “giusto”», afferma Locher. «E permane l’idea che la condizione di single sia solo una fase temporanea, destinata a concludersi quando arriverà “la persona giusta”».