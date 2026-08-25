BERNA
Autolesionismo, muore dopo l'arresto
Al momento dei fatti l'uomo si trovava in custodia cautelare. È stata aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.
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Fonte Polizia cantonale di Berna
Autolesionismo, muore dopo l'arresto
Al momento dei fatti l'uomo si trovava in custodia cautelare. È stata aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.
BERNA - Giovedì 20, poco prima delle 17, un uomo è stato trovato privo di sensi all'interno di una struttura psichiatrica a Berna.
Alcune persone presenti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, poi proseguite dai soccorritori al loro arrivo. Nonostante i tentativi di soccorso, l'uomo è deceduto domenica 23 in ospedale.
Al momento dei fatti si trovava in custodia cautelare. Secondo le informazioni attualmente disponibili, si sarebbe trattato di un gesto autolesionistico e non sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare il coinvolgimento di terze persone. È stata comunque aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.
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