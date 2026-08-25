20 Minuten, è boom con utile e pubblicità digitale
Nuovi prodotti editoriali e integrazione delle redazioni spingono la crescita (anche) delle visite online.
Nuovi prodotti editoriali e integrazione delle redazioni spingono la crescita (anche) delle visite online.
ZURIGO - 20 Minuten ha chiuso il primo semestre 2026 con un risultato operativo (EBIT rettificato) di 11,7 milioni di franchi. Lo ha comunicato il gruppo in occasione della pubblicazione dei dati semestrali di TX Group.
Rispetto allo stesso periodo del 2025, il risultato è migliorato di 16,7 milioni di franchi. Il confronto con l'anno precedente risente tuttavia degli accantonamenti per la ristrutturazione che avevano gravato in modo particolare sui conti. I ricavi pubblicitari digitali sono invece aumentati del 20% su base annua.
Secondo l'azienda, il miglioramento arriva dopo una trasformazione durata tre anni, che ha compreso la creazione di una propria struttura per la commercializzazione pubblicitaria, il rilancio del marchio e dell'app, la fusione delle redazioni della Svizzera tedesca e romanda e la cessazione del quotidiano cartaceo per pendolari.
Sul fronte dell'offerta digitale, negli ultimi mesi sono stati lanciati il formato video verticale 20 Minuten Shorts e un nuovo spazio dedicato al calcio con un gioco di pronostici per i Mondiali. Nel primo semestre le visite complessive di 20 Minuten e 20 Minutes sono cresciute dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Il gruppo afferma inoltre che nella Svizzera tedesca 20 Minuten registra attualmente il 20% di visite giornaliere in più rispetto a Blick. Il miglioramento del risultato, sottolinea l'azienda, consentirà di accelerare ulteriormente innovazione e investimenti.