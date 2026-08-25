20 Minuten, è boom con utile e pubblicità digitale

Secondo l'azienda, il miglioramento arriva dopo una trasformazione durata tre anni, che ha compreso la creazione di una propria struttura per la commercializzazione pubblicitaria, il rilancio del marchio e dell'app, la fusione delle redazioni della Svizzera tedesca e romanda e la cessazione del quotidiano cartaceo per pendolari.

Sul fronte dell'offerta digitale, negli ultimi mesi sono stati lanciati il formato video verticale 20 Minuten Shorts e un nuovo spazio dedicato al calcio con un gioco di pronostici per i Mondiali. Nel primo semestre le visite complessive di 20 Minuten e 20 Minutes sono cresciute dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.