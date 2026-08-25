Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

La svolta del 1905

Ma facciamo un passo indietro. Alla fine dell'Ottocento Gstaad era poco più di un incrocio con poche decine di fattorie, fienili e stalle. La svolta arrivò con la ferrovia nel 1905 e con l'apertura dei primi grandi alberghi. Ma fu soprattutto dagli anni Ottanta che il mercato immobiliare accelerò: architetti e imprenditori acquistarono terreni dagli abitanti, costruendo immobili successivamente rivenduti. Oggi, secondo l'inchiesta citata dal Blick, i proprietari svizzeri all'Oberbort sono una netta minoranza e quelli originari della zona sono quasi scomparsi.