Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
L'espansione immobiliare a Gstaad alimenta il dibattito sulle falle normative e sugli effetti per la popolazione locale.
GSTAAD - Un intero quartiere di Gstaad è ormai in larga parte nelle mani di proprietari stranieri, nonostante la normativa svizzera abbia tra i suoi obiettivi proprio quello di limitare l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero. È quanto emerge da un'analisi del registro fondiario realizzata dal «Beobachter» e ripresa dal Blick, che ricostruisce la trasformazione dell'Oberbort, oggi una delle zone più esclusive della celebre località dell'Oberland bernese.
La svolta del 1905
Ma facciamo un passo indietro. Alla fine dell'Ottocento Gstaad era poco più di un incrocio con poche decine di fattorie, fienili e stalle. La svolta arrivò con la ferrovia nel 1905 e con l'apertura dei primi grandi alberghi. Ma fu soprattutto dagli anni Ottanta che il mercato immobiliare accelerò: architetti e imprenditori acquistarono terreni dagli abitanti, costruendo immobili successivamente rivenduti. Oggi, secondo l'inchiesta citata dal Blick, i proprietari svizzeri all'Oberbort sono una netta minoranza e quelli originari della zona sono quasi scomparsi.
Tra ville e chalet di lusso compaiono sceicchi arabi, industriali tedeschi, investitori britannici, armatori greci ed eredi di famiglie aristocratiche francesi. Almeno una dozzina di proprietari figura nella lista Forbes delle persone più ricche al mondo. I valori raggiunti dagli immobili sono enormi: la proprietà dell'armatore greco Peter Livanos, per esempio, comprende oggi tre chalet su quasi 8 mila metri quadrati e avrebbe, secondo le stime riportate nell'articolo, un valore di 100 milioni di franchi.
Quella legge svizzera al centro delle polemiche
Al centro della questione c'è la Lex Koller, la legge federale entrata in vigore nel 1985 che sottopone ad autorizzazione l'acquisto di immobili da parte di persone all'estero. A Gstaad il sistema avrebbe però prodotto effetti paradossali. I cittadini di Paesi UE o Efta con domicilio legale ed effettivo in Svizzera non sono infatti soggetti alla Lex Koller e possono acquistare immobili alle stesse condizioni degli svizzeri.
Esistono possibilità anche per cittadini provenienti da Paesi extra UE ed Efta. La legge sugli stranieri consente ai Cantoni di concedere permessi di soggiorno quando esistono «importanti interessi pubblici», categoria nella quale possono rientrare rilevanti interessi fiscali cantonali. Una volta ottenuto lo status necessario, anche questi residenti possono acquistare più proprietà senza sottostare alle restrizioni della Lex Koller.
Tra controlli e revisioni della legge
L'inchiesta solleva inoltre il problema dei controlli. Per essere esclusi dalle limitazioni non basta formalmente un permesso di soggiorno: il domicilio deve essere effettivo. Secondo l'Ufficio federale di giustizia contano elementi come la vita familiare, il lavoro, la piena imposizione fiscale o altre relazioni concrete con la Svizzera. Tuttavia, sottolinea il «Beobachter», la legge non prevede un'autorità di vigilanza specificamente incaricata di controllare nel tempo il rispetto della Lex Koller. Dei 101 trasferimenti immobiliari a cittadini stranieri esaminati nel Saanenland nel 2024 e 2025, l'ufficio cantonale competente non ha presentato ricorso in nessun caso.
Il quadro potrebbe cambiare con la prevista revisione della Lex Koller. Tra le misure prospettate dal Consiglio federale figura l'obbligo di rivendere l'abitazione principale quando un proprietario straniero trasferisce altrove il proprio domicilio. Resta però ancora da chiarire come una simile disposizione potrebbe essere applicata concretamente. Nel frattempo, conclude l'inchiesta ripresa dal Blick, l'Oberbort rappresenta il caso emblematico di una località svizzera profondamente trasformata dal mercato immobiliare internazionale.