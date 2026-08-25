Neutralità, Amnesty per il no: «La Svizzera deve poter reagire ai crimini di guerra»

Da diversi anni Amnesty International sostiene la necessità di una Svizzera coerente e affidabile, capace di applicare nella politica estera ed economica gli stessi valori che dichiara di voler promuovere. Integrare i diritti umani nelle relazioni internazionali, secondo l’organizzazione, rafforza la credibilità del Paese e la sua capacità di svolgere un ruolo di mediatore riconosciuto. L’iniziativa, al contrario, indebolirebbe questa coerenza.