«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

Ha poi falsificato dei documenti per ottenere degli appartamenti, di cui regolarmente non versava l'affitto, e usurpato l'identità di un'altra persona per accedere a una carta di credito. Nella frode sono caduti amici, famigliari e vicini, dai quali ha ricevuto prestiti o si faceva saldare le bollette con la promessa di restituire il denaro. Promessa che puntualmente non era in grado di mantenere.