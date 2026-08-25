Gestore patrimoniale sottrae 14 milioni a un cliente: condannato

Complessivamente sono stati versati quasi 44 milioni di franchi sul conto bancario che l'uomo, oggi settantenne, ha in parte prosciugato. Per evitare che la società se ne accorgesse le ha presentato estratti conti falsificati. La società non era titolare del conto appena aperto e non poteva verificare il saldo direttamente presso la banca.

Il gestore patrimoniale non ha investito i fondi, ma li ha utilizzati per finanziare il suo tenore di vita. Inoltre, ha aumentato la propria partecipazione in una banca. Il ginevrino ha anche investito nel settore dell'energia solare o ha utilizzato i fondi per concedere prestiti. I rimborsi di questi ultimi sono confluiti sul suo conto privato e non su quello della sua cliente.