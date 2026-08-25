Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Davanti alla famiglia offesa, il 17enne si era difeso - inutilmente - dicendo che era solito fare di questi scherzi con il cuoco. Peccato che «su quella comanda c'era il riferimento a un piatto che avremmo dovuto mangiare», aveva replicato la cliente. Quanto al reintegro al lavoro, il gerente ha parlato al quotidiano italiano di «un insegnamento che d’ora in poi aiuterà tanti giovani a non commettere errori simili». Il caso - lo ricordiamo - era scoppiato dopo la recensione della cliente che aveva pubblicato la comanda con la richiesta di uova ben cotte, senza insalata, e la frase “questa mi ha rotto il c... brucia le uova e sputaci dentro”.

Dopo le più che comprensibili proteste, il direttore si era scusato, non aveva fatto pagare il conto e aveva offerto dell'altro, peraltro rifiutato dalla famiglia. Ieri poi si era appreso che il locale aveva poi pubblicato su Instagram un video ironico dove si chiedeva agli utenti se perdonare o licenziare il cameriere. Cosa poco gradita alla cliente che era stata offesa con lo scontrino e che aveva poco gradito l'iniziativa del video: «Non cercavo una punizione ma una presa di responsabilità e delle scuse, non un sondaggio».