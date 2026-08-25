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Carburanti alle stelle: superata la soglia dei 3 euro al litro sulla A22

La A22 Brennero-Modena si conferma la tratta più cara con il Supreme Diesel servito a 3,159 euro al litro.
Carburanti alle stelle: superata la soglia dei 3 euro al litro sulla A22
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Carburanti alle stelle: superata la soglia dei 3 euro al litro sulla A22
La A22 Brennero-Modena si conferma la tratta più cara con il Supreme Diesel servito a 3,159 euro al litro.

ROMA - I carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali la soglia psicologica dei 3 euro al litro. Lo denuncia l'associazione dei consumatori Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 agosto.

La palma del prezzo più alto va alla A22 Brennero-Modena, dove il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3,159 euro al litro.

Altrove, comunque, i prezzi hanno raggiunto picchi elevatissimi. Sulla A21 Torino-Piacenza, ad esempio, il diesel servito arriva a 2,729 euro al litro. Prezzi elevatissimi si registrano anche sulle isole minori: a Pantelleria un litro di gasolio arriva a 2,799 euro.

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